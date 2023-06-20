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Ardeşen Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Yapıldı

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Ardeşen Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Yapıldı
RTEÜ Ardeşen Turizm Fakültesi ve Ardeşen Meslek Yüksekokulu 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni Turizm Fakültesi konferans salonunda yapıldı. Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü mezunu olan Dursun Ali Tekin Ardeşen Meslek Yüksek Okulu'nu birincilik, aynı bölümden mezun olan ablası Gönül Kalay ise ikincilik ile bitirdi.

RTEÜ Ardeşen Turizm Fakültesi ve Ardeşen Meslek Yüksekokulu 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni

Turizm Fakültesi konferans salonunda yapıldı. Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü mezunu olan Dursun Ali Tekin Ardeşen Meslek Yüksek Okulu'nu birincilik, aynı bölümden mezun olan ablası Gönül Kalay ise ikincilik ile bitirdi.

"Eğitim süreci sadece bir diplomadan ibaret değildir"

Ardeşen Meslek Yüksek Okulu birincisi olan Dursun Ali Tekin, ablasıyla beraber derece yapmanın ayrı bir gurur olduğunu söyleyerek "Öğrenmenin, kendinizi geliştirmenin hakikaten yaşı yoktur. Genç arkadaşlarımıza bu konuyla alakalı öğütlerimiz oldu. Bizler de onların yaşında iken hayatın zorluklarına varamıyorduk. Bu eğitim sürecinin bir diplomadan ibaret olmadığını sürekli anlattık. Tabi ablamla birincilik ve ikinciliği paylaşmak da ailemizin ayrı bir gurur oldu bizim açımızdan. Tüm arkadaşlarımıza örnek olacaktır ve tatlı rekabet her an geliştirir" diye konuştu.

Abla Gönül Kalay ise, "Kardeşimle bu okulda dereceyi aldığımız için gururluyum. Buradaki kardeşlerimize arkadaşlarımıza örnek olmaya çalıştık, önde gelen ve destek vermeye çalıştık. Dilerim onlar da okumayı severler, inşallah bu yolla ilerlemelerini temenni ediyorum. Eğitim süremiz boyunca desteklerini esirgemeyen fakülte ve yüksekokul yönetimini, değerli dekanımıza, hocalarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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