Aydıntepe’de Vefat Eden Öğretmenler İçin Mevlit Okutuldu

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aydıntepe Merkez Camii'nde Mevlid-i Şerif okutularak ebediyete irtihal eden öğretmenler için anma programı düzenlendi.

Programın İçeriği

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ile ilçedeki birim amirleri ve öğretmenler katıldı. Etkinlik boyunca ilahiler seslendirildi ve vefat eden öğretmenler rahmetle anıldı.

Dua ve Anma

Mevlit programında İlçe Müftüsü Yakup Halil tarafından dualar yapıldı; katılımcılar merhum öğretmenler için başsağlığı dileklerinde bulundu.

