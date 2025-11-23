Aydıntepe’de Vefat Eden Öğretmenler İçin Mevlit Okutuldu

Aydıntepe Merkez Camii'nde Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Mevlid-i Şerif ile ebediyete irtihal eden öğretmenler dualarla anıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:48
Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aydıntepe Merkez Camii'nde Mevlid-i Şerif okutularak ebediyete irtihal eden öğretmenler için anma programı düzenlendi.

Programın İçeriği

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ile ilçedeki birim amirleri ve öğretmenler katıldı. Etkinlik boyunca ilahiler seslendirildi ve vefat eden öğretmenler rahmetle anıldı.

Dua ve Anma

Mevlit programında İlçe Müftüsü Yakup Halil tarafından dualar yapıldı; katılımcılar merhum öğretmenler için başsağlığı dileklerinde bulundu.

