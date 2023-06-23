Bahçeşehir Koleji'nden 58 Öğrenci Türkiye Birincisi Oldu

2023-LGS sonuçları açıklandı

Sınav sonuçları kapsamında 562 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birinciliğini paylaştı. 58 Türkiye birincisi ise Bahçeşehir Koleji'nden çıktı. Birinciliği paylaşan öğrencileri tebrik eden ve başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, “Bugün 58 öğrencimiz tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birincisi oldu. Ancak bu sonuç bizi şaşırtmadı çünkü beklediğimiz bir sonuçtu. Çünkü çok sistemli bir şekilde LGS sürecine hazırlanıyoruz. Sadece sekizinci sınıfta başladığımız bir hazırlık değil çok önceki yıllardan başlayarak sınav sistemi konusunda basılı ve dijital yayınlarımız çok güçlü ve bu yayınlarımızla biz öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Şu an ki başarı da bu çalışmaların bir sonucu. Bunun beraberinde sadece 1 veya 2 yanlış yapmış olan da pek çok öğrencimiz var” dedi.

Tercih sürecine ilişkin de öneriler veren Özge Aslan

“Bu süreç aslında çok kritik bir süreç. Çünkü sadece puana göre değil sıralamaya göre tercih yapılacak. Öğrencilerimiz ve velilerimize tavsiyemiz çevreden etkilenmeden, öğrenciye uygun liseyi tercih etmeleri Çünkü iyi lise kavramı kişiden kişiye değişilebiliyor. Her öğrenci fen lisesi ya da fen ve teknoloji lisesine uygun olmayabiliyor. Ayrıca lisenin öğrencinin hayaline, hedefine uygun; Akademik başarıyla bir arada sosyal becerilerin de geliştirilebileceği bir lise olması gerekiyor. O lisenin üniversite sınavı başarısına, hem üniversite sınav başarısı aynı zamanda da eğer ki öğrenci yurtdışında okumak istiyorsa böyle bir hedefi varsa o lisenin hangi ülkedeki hangi üniversiteye öğrenci gönderdiğine ihtimam göstermeleri gerekiyor. Buna göre çok yönlü bakılarak tercih yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

LGS birincileri başarılarını paylaştı

LGS birincileri başarılarını paylaşırken, ders çalışma yöntemlerini ve tavsiyelerini de aktardılar. Siirt Kampüsünden LGS birincisi Cansu Ela Eren, okuma alışkanlığı ve düzenli çalışmanın başarısının anahtarı olduğunu söylerken, Çorum Kampüsünden Defne Sert, zor sorulara odaklanmanın önemine dikkat çekti. Güzelyalı Kampüsünden Ahmet Arif Pendik ise ders çalışırken kendine de zaman ayırmanın önemini vurguladı. Florya Kampüsünden Oğuz Alp Köse ise zor soruların çözümünün başarı için önemli olduğunu belirtirken, Halkalı Kampüsü Emre Sarı da planlı çalışmanın önemini vurguladı.