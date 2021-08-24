Bakan Koca'dan dikkat çeken aşı açıklaması!

Yüz yüze eğitimin 6 Eylül tarihinde başlama kararı alınması sonrası tüm tedbirler okullar açılana kadar sıkı bir şekilde uygulamaya alınırken Sağlık Bakanı, öğrencilerini okula hazırlayan anne ve babalarayayımladı. Bakan Koca mesajında aşının öneminin herkese anlatılarak sağlık çalışanlarına yardımcı olunmasını ve 6 Eylül'de okullar açıldıktan sonra hastalığa yakalanan çocukların hepimizi üzeceğini söyledi.

Resmi Twitter hesabı üzerinden 'Anne ve Babalara 6 Eylül Mesajı' başlığı ile paylaşan Bakan Fahrettin Koca, mesajında henüz aşısını yaptırmayan 15.5 Milyon kişi olduğunu ve bu kişilerin karar vermeleri halinde 10 gün içerisinde aşılarının ilk dozlarının tamamlanacağını ifade etti.