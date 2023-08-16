Bakan Tekin'den lise öğrencilerini üzer haber! Sınıf tekrarı yeniden getiriliyor..

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara basını temsilcileriyle Başkent Öğretmenevi'nde bir araya geldi ve eğitim sorununa ilişkin açıklama yaptı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Tekin, akanlığa bildirilen sorunların giderilmesi için öğretmenlerin yaptığı iyileştirme çalışmalarına değindi, öğretmenlerin taşınma sürecinde önemli tedbirler aldıklarını söyledi.

SINIF TEKRARI YENİDEN GERİ GELİYOR

Bakan Yusuf Tekin, ek okumalar ve seçmeli dersler gibi bazı konulardaki çalışmaların yakın gelecekte kamuoyunun hizmetine sunulacağını, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce okul terki ile ilgili konularda yasal değişiklik yapılacağını anlattı.





Yusuf Tekin, "Özellikle ortaokullarda öğretmenlerin sıklıkla eleştirdiği sorunlar oldu. Bunlardan biri de özellikle lise kademesinde sınıf tekrarı yapılmamasından kaynaklanan sorundu. Bu nedenle önleyici tedbir alacağız. Prosedürü var. Öğrencilerin yeni dönemde sınıf tekrarı yapmalarını sağlayacak." diye konuştu.

AÇIK LİSELER ZORLAŞIYOR

Açıköğretime giriş konusu hakkında da konuşan Bakan tekin, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Liselerin açılmasıyla ilgili değişiklikler ağırlıklı olarak 11'inci sınıftan 12'nci sınıfa geçiş yapan lise öğrencileri arasında yayılmaya başlayan süreçte, özellikle pandemi ile başlayan ve deprem sırasında da devam eden süreçte yaşandı. Bizim için çok önemli olan kanun değişiklikleri ile birlikte önümüzdeki günlerde ortaokulların açılmasına geçişle ilgili bir takım tedbirler aldık. Örgün eğitim çağındaki bir gencin parasız eğitim kurumlarına gitmesini ve açık okula giden çocukların bu merdivenin altında, özellikle birçok arkadaşımızın eleştirdiği yetkisiz kurslarda hazırlıklarına devam etmelerini doğru bulmuyoruz. Bu yer altı yapılarıyla mücadele etmek için merdiven altı eğitim verdiğini iddia eden, öğrencilerin 11'den 12'ye girip geçişini zorlaştıran yapılarla da mücadele ediyoruz."