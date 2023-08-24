Bakanlık duyurdu: Devlet korumasında olan 319 öğrenci üniversiteye yerleşti!

Bakanlık tarafından gelen açıklama üzerine devlet korumasında olan öğrencilerin akademik başarılarına yönelik çalışmalar yapılırken üniversite sınavıyla yerleşen öğrenciler olumlu karşılığını aldı.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan kuruluşlarda olan koruma ve bakım altındaki gençler koruyucu aile yanında bulunan öğrenciler YKS'den başarılı sonuçlar aldı. Toplamda 319 kişi üniversite kayıtlarını yaptırmaya hak kazandı. 165'i lisans olurken 154 öğrenci ise ön lisans bölümlerine yerleşti.