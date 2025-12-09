Bartın Üniversitesi UI GreenMetric'te Dünya 170, Türkiye 15

Bartın Üniversitesi GreenMetric sıralamasında üst sıralarda

Bartın Üniversitesi (BARÜ), sürdürülebilirlik ve çevre faaliyetlerini değerlendiren 2025 UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamasında önemli bir başarı gösterdi. Sıralamaya 105 ülkeden bin 745 yükseköğretim kurumu katıldı ve BARÜ, bu listede dünyada 170’inci sırada yer aldı.

Sıralama, enerji yönetiminden karbon salınımının azaltılmasına, yeşil alan oranlarından atık yönetimine, su tasarrufundan eğitim ve araştırma faaliyetlerine kadar geniş bir sürdürülebilirlik çerçevesini kapsıyor. BARÜ, Türkiye'den sıralamaya giren 142 üniversite arasında 15’inci olurken, devlet üniversiteleri arasında 10’uncu sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıla göre farklı göstergelerde topladığı puanını 8 bin 300'e yükseltti.

Rektör Akkaya: Başarıyı katkı sunanlara teşekkür

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Enerji verimliliği, atık yönetimi ve yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine özen gösteriyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmaların uluslararası alanda görünür olmasından memnuniyet duyuyor, bu başarıya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bartın Üniversitesi olarak daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

