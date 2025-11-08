Bayburt Gümüşdamla'da Evde Eğitimdeki Nurbanu Turan'a Moral Ziyareti
İlçe Milli Eğitim Müdürü ve yöneticilerden destek ziyareti
Bayburt'un Gümüşdamla köyünde evde eğitim hizmeti alan 8'inci sınıf öğrencisi Nurbanu Turan, evinde ziyaret edildi. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, Şube Müdürü Adem Saka ve Okul Müdürü Süleyman Yazıcı katıldı.
Yetkililer, öğrencinin eğitim süreci hakkında bilgi aldı. Metin Bilgin, Turan'ın derslerindeki gayretini takdir ederek kendisini tebrik etti.
Bilgin, ziyaret sırasında evde eğitim hizmetlerinin öğrencilerin öğrenimden kopmadan eğitimlerine devam edebilmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı ve bu hizmetlerin sürdürülebilirliğine dikkat çekti.
Ziyaretin sonunda Nurbanu Turan'a, moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla çeşitli hediyeler takdim edildi.
