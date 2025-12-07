Bayburt’ta Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenleriyle Değerlendirme Toplantısı

İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman öğretmenlerle bir araya geldi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, birleştirilmiş sınıflı köy okullarında görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim-öğretim süreçlerini değerlendirdi.

Toplantıda, kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin sahada karşılaştığı zorluklar masaya yatırıldı; bu sorunlara yönelik çözüm önerileri paylaşılıp tartışıldı.

Kahraman, öğretmenlerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, eğitim ortamlarının güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Program, öğretmenlerin görüş, talep ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

