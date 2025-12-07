Bayburt’ta Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenleriyle Değerlendirme Toplantısı

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, birleştirilmiş sınıflı köy okullarındaki öğretmenlerle sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirerek görüşlerini aldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 10:17
İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman öğretmenlerle bir araya geldi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, birleştirilmiş sınıflı köy okullarında görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim-öğretim süreçlerini değerlendirdi.

Toplantıda, kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin sahada karşılaştığı zorluklar masaya yatırıldı; bu sorunlara yönelik çözüm önerileri paylaşılıp tartışıldı.

Kahraman, öğretmenlerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, eğitim ortamlarının güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Program, öğretmenlerin görüş, talep ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

