Bayburt Üniversitesi Endonezya’da Uluslararasılaşma Ağını Güçlendirdi

Bayburt Üniversitesi, Jakarta ve Bandung’da düzenlenen eğitim fuarına katılarak 24-26 Ocak tarihlerinde lise yöneticileri ve sekiz Endonezya üniversitesiyle iş birlikleri geliştirdi.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 00:27
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 00:27
Bayburt Üniversitesi’nin Endonezya Ziyareti

Bayburt Üniversitesi, Endonezya’nın Jakarta ve Bandung şehirlerinde düzenlenen Türkiye Üniversiteleri Eğitim Fuarı’na katılarak uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda kapsamlı temaslarda bulundu. Ziyaret programına Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım katıldı.

Fuar çalışmaları ve tanıtım

24-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen fuar kapsamında binlerce üniversite adayı öğrenciyle birebir görüşmeler yapıldı. Fuarda lise yöneticileri ve üniversite temsilcileriyle kurulan temaslarda Bayburt Üniversitesi’nin akademik programları, uluslararası öğrencilere sunduğu imkânlar ve şehirdeki yaşam olanakları tanıtıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde görüşmeler

26 Ocak tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde düzenlenen organizasyonda Endonezya’daki lise yöneticileriyle bir araya gelinerek Bayburt Üniversitesi’nin eğitim altyapısı, kampüs olanakları ve sosyal-kültürel imkânları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu görüşmelerin, ortaöğretim kurumlarıyla kurumsal ve sürdürülebilir iş birliği zemini oluşturması hedefleniyor.

Üniversitelerle iş birliği ve iyi niyet anlaşmaları

Endonezya Turizm Bakanlığı himayesinde ülkenin önde gelen üniversitelerinin yöneticileriyle yapılan görüşmelerde akademik değişim, ortak araştırmalar ve öğrenci-öğretim elemanı hareketliliğini kapsayan iş birliği olanakları ele alındı. Yapılan temaslar sonucunda sekiz üniversiteyle kurumsal iyi niyet anlaşması imzalandı.

İyi niyet anlaşması imzalanan üniversiteler: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Esa Unggul, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Islam Bandung (UNISBA), Universitas Paramadina, Universitas Pancasila ve Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Diplomatik temaslar

Ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Jakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan ve Eğitim Ateşesi Doç. Dr. Selman Özdan ile görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde Türkiye-Endonezya yükseköğretim ilişkilerinin geliştirilmesi ve öğrenci hareketliliğinin artırılması konuları ele alındı.

Rektörün değerlendirmesi

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, uluslararasılaşmanın üniversitenin temel stratejik önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, Endonezya’da gerçekleştirilen temasların kalıcı akademik iş birliklerine dönüşmesini hedeflediklerini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

