Beceri Sertifikaları İşe Alımda Öne Çıkıyor: Bahçeşehir Üniversitesi ve Coursera

Beceri Sertifikalarının Önemi Artıyor

Bahçeşehir Üniversitesi ve Coursera iki yıllık iş birliğiyle öğrencilerine mikro sertifika imkanı sunuyor

Bahçeşehir Üniversitesi, küresel çevrimiçi öğrenme platformu Coursera ile yürüttüğü iki yıllık iş birliği kapsamında öğrencilere, sektör tarafından tanınan beceri sertifikaları edinme olanağı sağlıyor. Üniversite, akademik eğitimi küresel standartlarda pratik becerilerle tamamlamayı hedefliyor.

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: "Bahçeşehir Üniversitesi’nde misyonumuz, onları yalnızca akademik bilgiler kazandırmak değil, aynı zamanda küresel ölçekte geçerli, kariyere hazır becerilerle de güçlendirmektir. Coursera ile yenilenen ortaklığımız sayesinde öğrencilerimiz, dünya standartlarında eğitim içeriklerine erişim sağlıyor ve istihdam edilebilirliklerini artıran sektör tarafından tanınan sertifikalar kazanma fırsatı elde ediyor. Bu iş birliği, BAU’nun kaliteli eğitimi her zaman ve her yerde erişilebilir kılma taahhüdünün bir kanıtıdır" dedi.

Coursera’nın İçerik Yöneticisi Marni Baker Stein, Bahçeşehir Üniversitesi’ni ziyaret ederek Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Beşkese, Prof. Dr. Tunç Bozbura Stein ve fakülte dekanlarıyla görüştü. Stein, mikro sertifikaların öneminin arttığını vurguladı.

Stein, araştırma sonuçlarına göre dünya çapındaki işverenler için öne çıkan dört becerinin veri analitiği, yapay zeka, proje yönetimi ve siber güvenlik olduğunu söyledi ve ekledi: "Yapay zeka ve dijital dönüşümün şekillendirdiği hızla değişen bir iş piyasasında, işverenler akademik bilginin yanı sıra pratik becerilere de giderek daha fazla değer veriyor. 2025 yılı yaptığımız çalışmaya göre, veri analitiği, yapay zeka, proje yönetimi ve siber güvenlik gibi alanlardaki işe uygun becerileri dünya çapındaki işverenler için en önemli öncelikler olarak görülüyor. Yaptığımız çalışmalarda, Türkiye’deki işverenlerin yüzde 99u mikro sertifikaların adayların başvurularını güçlendirdiğini ve yüzde 95inin bu sertifikalara sahip olanlara daha yüksek başlangıç maaşları teklif etmeye istekli olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Stein ayrıca yapay zeka temelli kurslara (GenAI) katılımların yüzde 100 arttığını ve araştırmaların Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 90ının mesleki sertifika almanın iş bulmalarına yardımcı olacağına inandığını gösterdiğini belirtti.

Uzmanlar, diplomanın yanı sıra mikro sertifikaların adayların istihdam edilebilirliğini artırdığına dikkat çekiyor; üniversiteler ile platform iş birlikleri, öğrencilere rekabet avantajı sağlıyor.

