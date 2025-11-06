BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:08
BİLSEM 2026 Başvuruları ve Başvuru Şartları

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2026 yılı maratonu başlarken, veliler ve öğrenciler "BİLSEM 2026 başvuruları ne zaman?" ve "BİLSEM başvuru şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) süreci titizlikle yürütüyor; ancak resmi takvim henüz yayımlanmadı.

Beklenen Takvim

MEB tarafından resmi ilan gelmediği için kesin tarih bulunmuyor. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında, sınıf öğretmenlerinin aday gösterme ve ön değerlendirme başvurularının genellikle Kasım ayının son haftası ile Aralık ayının ilk haftasında başladığı biliniyor. Velilerin MEB ve okul yönetimlerinin resmi duyurularını yakından takip etmesi önem taşıyor.

Başvuru Şartları: Kimler Aday Gösterilebiliyor?

BİLSEM başvuru süreci bireysel başvurudan ziyade okul temelli aday gösterme ile işliyor. Sürecin ilk adımı, sınıf öğretmenlerinin öğrenciyi "özel yetenekli" olarak gözlemleyip sisteme aday göstermesidir. Bu aday gösterme şu koşullara tabidir:

- Öğrencinin MEB'e bağlı örgün eğitim kurumlarında (ilkokul) tam zamanlı kayıtlı olması gerekmektedir.

- Öğretmenler, öğrencileri genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik alanlarından en fazla iki alanda aday gösterir.

- BİLSEM değerlendirmeleri akademik nottan ziyade, öğrencinin potansiyelini, yaratıcılığını ve bilişsel yatkınlığını ölçmeyi hedefler.

Değerlendirme Süreci Nasıl İşliyor?

Ön Değerlendirme (Grup Taraması - Tablet Sınavı): Sınıf öğretmeni tarafından aday gösterilen öğrenciler, MEB'in belirlediği tarihte merkezi bir ön değerlendirme uygulamasına katılır. Bu aşama genellikle tablet üzerinden yapılır ve düşünme ile problem çözme becerilerini ölçen sorulardan oluşur. Genel zihinsel yetenek için temel değerlendirme, görsel sanatlar ve müzik için ise ön filtreleme işlevi görür.

Bireysel Değerlendirme (Mülakat ve Yetenek Uygulaması): Ön değerlendirmede belirlenen Türkiye baraj puanını aşan öğrenciler bireysel değerlendirmeye çağrılır. Bu aşama adayın gösterildiği alana göre farklılık gösterir:

- Genel Zihinsel Alan: Alanında uzman eğitimciler tarafından uygulanan geçerli ve güvenilir zeka ölçekleri ile değerlendirme yapılır.

- Görsel Sanatlar ve Müzik: İlgili alandaki potansiyeli ve performansı sergileyeceği uygulama sınavları ve mülakatlarla değerlendirilir.

Her iki aşamayı başarıyla geçen öğrenciler, BİLSEM'e kayıt hakkı kazanır ve genellikle okul sonrası veya hafta sonu yürütülen özel eğitim programlarına dahil edilirler.

Sonuçlar Nereden ve Nasıl Sorgulanacak?

Tüm değerlendirme süreçlerinin ardından sonuçlar MEB tarafından dijital platformlar üzerinden ilan edilir. Veliler ve öğrenciler sonuçları şu kanallardan sorgulayabilir:

- e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi: Öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul bilgileri ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden.

- MEB Resmi Duyuru Sayfası: Milli Eğitim Bakanlığı'nın (orgm.meb.gov.tr) ve ilgili genel müdürlüklerin resmi web siteleri üzerinden yapılan duyurular aracılığıyla.

Velilerin ve öğrencilerin herhangi bir hak kaybı yaşamamak için MEB'in resmi açıklamalarını ve okul yönetimlerinin duyurularını düzenli takip etmesi önerilir.

