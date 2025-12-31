Bodrum'da Öğrencilere Yapay Kar Sürprizi

Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu'nda yeni yıl etkinliği

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu'na getirilen yapay kar, öğrencileri sevince boğdu.

Okul bahçesinde düzenlenen yeni yıl etkinliğinde dökülen kar, ilçede karın nadir yağdığı ve daha önce kar görmeyen çocuklar için büyük bir sürpriz oldu.

Arkadaşlarıyla kartopu oynayan öğrenciler, etkinlik boyunca büyük sevinç yaşadı.

Okuldan yapılan açıklamada "Her çocuk yeni yılda kar görmek ister. Bunun için bir nebze sembolik de olsa o duyguyu yaşatmaya çalıştık. Daha önce kar görmeyen çocukların coşkusu görmeye değerdi" denildi.

