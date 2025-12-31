DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,52 -0,06%
ALTIN
5.981,31 0,34%
BITCOIN
3.776.919,25 -0,01%

Bodrum'da Öğrencilere Yapay Kar Sürprizi

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu’nda yeni yıl etkinliğinde getirilen yapay kar, hiç kar görmeyen öğrencileri sevindirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:37
Bodrum'da Öğrencilere Yapay Kar Sürprizi

Bodrum'da Öğrencilere Yapay Kar Sürprizi

Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu'nda yeni yıl etkinliği

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu'na getirilen yapay kar, öğrencileri sevince boğdu.

Okul bahçesinde düzenlenen yeni yıl etkinliğinde dökülen kar, ilçede karın nadir yağdığı ve daha önce kar görmeyen çocuklar için büyük bir sürpriz oldu.

Arkadaşlarıyla kartopu oynayan öğrenciler, etkinlik boyunca büyük sevinç yaşadı.

Okuldan yapılan açıklamada "Her çocuk yeni yılda kar görmek ister. Bunun için bir nebze sembolik de olsa o duyguyu yaşatmaya çalıştık. Daha önce kar görmeyen çocukların coşkusu görmeye değerdi" denildi.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE BİR İLKOKULA YAPAY KAR GETİRİLDİ. DAHA ÖNCE KAR GÖRMEYEN ÇOCUKLAR...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE BİR İLKOKULA YAPAY KAR GETİRİLDİ. DAHA ÖNCE KAR GÖRMEYEN ÇOCUKLAR, GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE BİR İLKOKULA YAPAY KAR GETİRİLDİ. DAHA ÖNCE KAR GÖRMEYEN ÇOCUKLAR...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da MayaMat’e 3 Binin Üzerinde Başvuru
2
Şahin’den Öğrencilere Ücretsiz Sabah Çorbası ve Simit Müjdesi
3
Nilüfer Hatun MTAL'de Geri Dönüşümle Trafo Sarma Makinesi Geliştirildi
4
Radikal Okulları'ndan Bilim ve Uzay Etkinliği: 'Evrenin ve Bilimin Gizemli Dünyasını Keşfet'
5
Bodrum'da Öğrencilere Yapay Kar Sürprizi
6
Karacabey Belediyesi 'Cumhuriyet’in Yıldızları' Gazetesinin İlk Abonesi Oldu
7
Malatya'da 'ÖNEM’li Atölyeler' Protokolü İmzalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları