BTÜ'de Yapay Zekâ Sempozyumu: "Gelişen Yapay Zekâ Değil İnsan Zekâsıdır"

BTÜ'de "Doç. Dr. Şakir Kocabaş Anısına: Bir Öncünün İzinde Yapay Zekâda Yeni Ufuklar" Sempozyumu

Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleştirilen sempozyumda, yapay zekâya bilimsel, felsefî ve medeniyetî bakış açılarıyla yaklaşıldı. Programa BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta Şakir Kocabaş vurgusu

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Naci Çağlar, merhum Doç. Dr. Şakir Kocabaş'ın yapay zekâdan bilim felsefesine uzanan çalışmalarına dikkat çekti. Çağlar, Kocabaş’ın teknolojinin "hangi amaçla geliştirildiğini" sorguladığını ve bilginin ahlâk ile sorumluluk bilinciyle ele alınması gerektiğini hatırlattığını söyledi. Rektör, programın öğrencilerin Kocabaş'ın ilmî ve fikrî mirasını yeniden düşünmesine vesile olacağını belirtti.

Yapay zekânın geçmişi, bugünü ve geleceği

Sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Ercan Öztemel "Yapay Zekânın, Dünü, Bugünü ve Geleceği" başlıklı konuşmasını yaptı. Yapay zekânın ilk adımlarının 1900’lü yıllarda bir hayalle başladığını ifade eden Öztemel, günümüzde yapay zekânın insan düşüncesine yakın bir seviyeye geldiğini söyledi. Öztemel, 2030 yılına kadar yapay zekânın toplumla bütünleşeceğini ve sonrasında robotlarla arkadaşlıkların, hibrit toplum modelinin yaygınlaşacağını öngördü. Konuşmasında, "Robotlar ile toplumun bütünleştiği bir yaşama doğru yolculuk hızla devam ediyor. Toplumun hiçbir kesimi, yapay zekâdan soyutlanamaz. Ancak şu unutulmasın ki; gelişen yapay zekâ değil insan zekâsıdır" ifadesini kullandı.

Hakikat, hikmet ve karar mekanizmaları

Prof. Dr. Saadettin Ökten, "Yapay Zekâ Çağında İnsan ve Medeniyet" başlıklı konuşmasında "nasıl yapılır" sorusunun yanı sıra "niçin yapılır" sorusunun da sorulmasının gerekliliğini vurguladı. Ökten, bilginin hikmetten koparılması halinde yönünü kaybedebileceğini belirterek, "İnsan bir noktada karar veremediğinde, bilginin kaynağına bakmak zorundadır. Çünkü bizim hakikat anlayışımızın tamamı 'Âlim' isminden beslenmektedir" dedi. Ayrıca Doç. Dr. Şakir Kocabaş’ın yapay zekâyı sadece teknik bir mesele değil, insan ve toplumla ilişkili bir alan olarak ele alan öncü bir akademisyen olduğunu hatırlattı.

Bilim felsefesi, manevi zekâ ve insanın anlamı

Prof. Dr. Zekai Şen "Bilim Felsefesi ve Yapay Zekâ" başlıklı konuşmasında kavramların doğru anlaşılmasının önemine işaret etti. Şen, yapay zekâ uygulamalarının insana ait görsel, bilimsel ve estetik verileri toplayarak çalıştığını, ancak zekâ kavramının maddi boyutun ötesinde manevi bir boyutu olduğunu söyledi. Manevi zekâ söz konusu olduğunda yapay zekânın insan zekâsını aşmasının mümkün görünmediğini belirten Şen, yaşamın anlamını robotlara teslim etmenin insan varoluşunu sorgulatacağını vurguladı.

Paneller ve genç bilim insanlarının görüşleri

Sempozyumun ikinci oturumunda "Tanıdıklarının Dilinden Doç. Dr. Şakir Kocabaş" başlığı altında Prof. Dr. Ercan Öztemel, Ebubekir Koç ve Yayla Gül Ceren Karataş konuştu. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ercan Öztemel'in üstlendiği "Doç. Dr. Şakir Kocabaş’ın Yapay Zekâ Alanındaki Çalışmaları ve Alana Katkıları" panelinde Prof. Dr. Zekai Şen ve Ebubekir Koç yer aldı. "Genç Bilim İnsanlarının Gözünden Yapay Zekânın Yönü" panelinde ise moderatörlüğü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kocakulak üstlenirken konuşmacılar arasında Prof. Dr. Mustafa Zahid Yıldız, Doç. Dr. Kubilay Demir ve Dr. Esad Öztemel yer aldı.

Kapanış

Program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın konuşmacılara plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

