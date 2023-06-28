Bu üniversitelerin mezunları anında iş buluyor! İş bulma garantili bölümler belli oldu

Analiz sonuçlarına göre, işverenler tarafından en çok tercih edilen üniversiteler sırasıyla Galatasaray Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi olarak belirlenmiştir. Türk Alman Üniversitesi'nin son dönemde yükselişte olduğu ve ilk 5 sıralamasına girdiği görülmüştür. İşverenlerin en çok tercih ettiği sektörler ise hizmet, yapı ve bilişim sektörleri olarak öne çıkmaktadır. Matematik Mühendisliği bölümü mezunları işverenler tarafından en çok tercih edilen adaylar arasında yer almaktadır. Ayrıca dil bölümleri, özellikle Alman Dili Edebiyatı ve Fransız Dili Edebiyatı, işverenler tarafından artan bir ilgi görmektedir. Kariyer.net, analiz sonuçlarıyla genç adaylara üniversite ve bölüm tercihlerinde rehberlik etmeyi ve kariyerlerine destek olmayı amaçladığını belirtmektedir.







İşverenlerin sektörel tercihlerine bakıldığında, hizmet, yapı ve bilişim sektörlerinin öne çıktığı görülmektedir. Bu sektörlerdeki iş imkanları ve büyüme potansiyeli nedeniyle mezunlar bu alanlarda daha fazla istihdam edilmektedir. Ayrıca, analiz sonuçlarına göre, Matematik Mühendisliği bölümü mezunları işverenler tarafından en çok tercih edilen adaylar arasında yer almaktadır. Matematik Mühendisliği mezunlarının analitik düşünme becerileri, problem çözme yetenekleri ve matematiksel altyapıları nedeniyle işverenler tarafından değerli bulunduğu görülmektedir.

Dil bölümleri de işverenler tarafından ilgi görmektedir. Özellikle Alman Dili Edebiyatı, Fransız Dili Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı gibi dil bölümleri, eğitim, turizm, tekstil gibi sektörlerde tercih edilmektedir. Bu bölümlerin mezunları, dil bilgisi ve iletişim becerileri sayesinde bu sektörlerde iş imkanları bulabilmektedir.

Kariyer.net, analiz sonuçlarına dayanarak genç adaylara kariyerlerine destek olmaya devam edeceklerini belirtmektedir. İş dünyasındaki eğilimleri takip ederek, doğru tercihler yapmalarına ve iş bulma süreçlerinde yardımcı olmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, Kariyer.net'in Ar-Ge merkezi aracılığıyla sürekli olarak yeni hizmetler geliştirerek, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı sürdürdüğü ifade edilmektedir.