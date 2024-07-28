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Bu üniversiteye girmek için sınav yok! Sınavsız üniversite kayıtları açıldı!

Anadolu Üniversitesi, kariyerinde ilerlemek, yeni alanlar konusunda bilgi edinmek ve hayallerinin peşinden gitmek isteyenlere sınavsız ikinci bir üniversite fırsatı sunulmakta. İkinci üniversite programı sayesinde yüksek öğrenim veya üniversite mezunu olanlar lisans ve önlisans programlarına başvurabilmektedir. Ayrıca önlisans veya yüksekokul mezunu olanlar da önlisans programına kayıt yaptırabilirler.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 20:14
Bu üniversiteye girmek için sınav yok! Sınavsız üniversite kayıtları açıldı!

Anadolu Üniversitesi'nin ikinci üniversite programı sayesinde yüksek öğrenim veya üniversite mezunu olanlar lisans ve önlisans programlarına başvuru yapabiliyorlar.

2024-2025 akademik yılı başvuruları 16 Temmuz'da başlayacak ve 18 Ekim'de sona erecek. Bu programa katılan öğrenciler diploma eklerini Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) üzerinden alırlar ve diplomalarını QR kod kullanarak dijital ortamda alabilirler.

Sınavsız üniversite kayıtları açıldı

Anadolu Üniversitesi'nde 39 önlisans programı ve 21 lisans programı bulunmaktadır. Bu programlar kültürel miras ve turizm yönetimi, mutfak sanatları, felsefe ve havacılık yönetimi gibi çeşitli seçenekleri içerir. Öğrenciler Anadolum e-Kampüs Öğrenme Yönetim Sistemi aracılığı ile 30.000'in üzerinde ders materyaline ücretsiz erişim imkanına sahiptir. Ayrıca haftalık canlı dersler ile birlikte çeşitli çevrimiçi öğrenci toplulukları ile etkileşimli öğrenme deneyimlerini deneyimleme fırsatına sahip olacaksınız.

Kayıt ve öğrenci kayıtları Anadolu Üniversitesi'nin kayıt web sitesinden e-devlet şifresi kullanılarak yapılabilmektedir. Ayrıca 81 eyaletteki Açıköğretim fakültesi ofisleri kayıt ve bilgi desteği sağlamaktadır. Öğrenciler sınava Türkiye genelinde bulunan 110 sınav merkezinde veya 42 ülkedeki belirlenmiş merkezlerde girebilmektedirler.

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