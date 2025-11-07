Bulanık’ta 100 Yataklı Öğretmenevinin Temeli Atıldı

Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık’ta 100 yataklı öğretmenevinin temelini attı; saha, okul ve sağlık merkezi projelerini inceledi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:49
MUŞ (İHA) – Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık’ın sosyal yaşamını güçlendirecek ve öğretmenlere nefes olacak önemli bir hizmetin temelini attı.

Ziyaretler ve İhale Çalışmaları

Vali Çakır, bir dizi ziyaret ve açılış programı kapsamında Bulanık ilçesine gelerek saha gezileri, okul ziyareti ve temel atma töreniyle yoğun bir gün geçirdi. Program kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan yatırımları değerlendirdi ve Bulanık’ın gelişimine ilişkin mesajlar verdi. Vali Çakır, Bulanık Merkez Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi ve "Devlet, milletin yanındadır" vurgusu yaptı.

Vali Çakır ve beraberindeki protokol üyeleri, Kopspor Başkanı Yasin Temel ile birlikte ilçe futbol sahasında yürütülen 250 kişilik ek tribün, zemin yenileme ve yeni soyunma odası inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi. Projenin, ilçe gençlerinin sosyal ve sportif faaliyetlerine imkan sağlayacağı ifade edildi.

Okul Ziyareti, Temel Atma ve Açılış

Gazi İlk ve Ortaokulu’nu da ziyaret eden Vali Çakır, öğrencilerle sohbet etti. Ardından 100 yataklı öğretmenevi temel atma töreni ile sağlık merkezi açılışını gerçekleştirdi. Törende Vali Çakır şunları söyledi: "Bulanık, Muş’un en büyük ilçelerinden biridir. Bu ilçenin gelişmesi, Muş’un gelişmesi demektir. Bizler bugün sadece bir temel atmıyoruz; Bulanık’ın sosyal yaşamını güçlendirecek, öğretmenlerimize nefes olacak önemli bir hizmeti başlatıyoruz. Öğretmenlerimiz sadece bilgi veren kişiler değildir; onlar bir ilçenin geleceğini şekillendirir. Onlar ne kadar huzurlu ve iyi şartlarda olursa, evlatlarımız da o kadar iyi yetişir. İşte bu öğretmenevi, eğitim camiasına olan saygımızın bir göstergesidir. Bu büyük yatırımların hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bulanık’ın büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz"

Zafer Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Bulanık Sağlıklı Yaşam Merkezinin açılışını da yapan Vali Çakır, "Bulanık her şeyiyle gelişmeye devam edecek, inşallah daha güzel hizmetlerde yine burada buluşacağız" diye konuştu.

Programlarının ardından Vali Çakır, ilçeden ayrıldı.

