Bulanık'ta 'Benim Evim Pansiyon' ile Kaymakam Koşansu öğrencilerle yemekte buluştu

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 'Benim Evim Pansiyon' kapsamında Bulanık İmam Hatip Ortaokulu Kız Pansiyonu'nu ziyaret ederek öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:13
Proje ve amaç

Bulanık ilçesinde öğrenim gören ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin kendilerini ev ortamında hissetmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Benim Evim Pansiyon projesi hızla devam ediyor. Proje, öğrencilere hem sosyal hem de duygusal destek sağlamayı hedefliyor.

Ziyaret ve buluşma

Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçe protokolü eşliğinde Bulanık İmam Hatip Ortaokulu Kız Pansiyonunu ziyaret etti. Okul idaresi ve öğretmenler tarafından karşılanan heyet, akşam yemeğinde öğrencilerle aynı masayı paylaştı. Yemek sırasında Kaymakam Koşansu, kız öğrencilerin geleceğe yönelik hedeflerini tek tek dinleyip kendi tecrübelerini paylaştı ve onlarla yakından ilgilendi.

Yetkililerden açıklama

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, projenin ortak gayretle yürütüldüğünü vurgulayarak; "Bu süreçte desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza, öğrenci ve öğretmenlerimize şükranlarımızı sunarız. Daha parlak bir gelecek için birlikte ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Kaymakam Koşansu’ya Bulanık İlçe Millî Eğitim Müdürü Metin Aral ve Şube Müdürü Erol Parlak da eşlik etti.

