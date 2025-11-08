Bursa'da HOBA ile Sabah Sporu: 1200 Öğrencinin Enerjik Başlangıcı

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:27
Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı HOBA (Hareket, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) Projesi kapsamında Bursa Şehit Piyade Orhan Tezcan İlkokulu’nda öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte sabah sporu için bir araya geldi. Yaklaşık 1200 öğrenci, okul bahçesinde müzik eşliğinde yapılan egzersizlerle güne hareketli bir başlangıç yaptı.

Renkli Görüntüler ve Sosyal Medya İlgisi

Zıplayarak okula giren öğrenciler sosyal medyada beğeni rekoru kırdı. Etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de güne zinde başladı; okul bahçesi adeta bir şenlik alanına dönüştü. Veliler ve mahalle sakinlerinin de ilgi gösterdiği sabah sporunda bazı öğrenciler ritme uyup dans ederken, diğerleri arkadaşlarıyla tempolu hareketler yaptı.

Okul Müdürü'nün Değerlendirmesi

Okul Müdürü İslam Demirel, etkinliğin öğrencilere katkılarını şöyle özetledi: "Milli Eğitim Bakanlığımızın HOBA Projesi çerçevesinde haftada 3 gün sabah sporu yapıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte spor yapıp ardından derse giriyoruz. Hedefimiz çocuklarımıza bu yaşlarda spor alışkanlığını kazandırmak. Bizler için de çok güzel, motive edici bir etkinlik oluyor. Çocuklarımızın hem ruhsal hem fiziksel gelişimine katkı sağladığını gözlemliyoruz." Demirel, projeyle öğrencilerin derslere daha zinde girdiğini ve okul içi motivasyonun arttığını da vurguladı.

HOBA Projesi'nin Hedefleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulamaya konulan HOBA Projesi, çocuklarda sağlıklı yaşam bilinci oluşturmayı, fiziksel aktiviteyi artırmayı ve obeziteyle mücadelede farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Bursa’daki Şehit Piyade Orhan Tezcan İlkokulu ise bu proje kapsamında örnek teşkil ederek öğrencilerin hem eğlenceli hem de sağlıklı bir okul hayatı sürdürmesine katkı sağlıyor.

