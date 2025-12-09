DOLAR
Bursa'nın Yeni Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer

Gürhan Çokgezer, MEB Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne atandı; Dr. Ahmet Alireisoğlu Edirne'ye tayin edildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 17:58
Görev teslim töreni yapıldı

Gürhan Çokgezer, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne atandı ve göreve başladı. MEB Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olan Çokgezer'in atamasıyla, Dr. Ahmet Alireisoğlu ise Edirne'ye tayin edildi.

Törende konuşan Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa'da görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, görevi devralan meslektaşına başarılar diledi. Görevi devralan Gürhan Çokgezer, Bursa'nın eğitim seviyesini bakanlığın politikaları çerçevesinde daha da yukarı taşımak için çalışacaklarını ifade etti ve Dr. Ahmet Alireisoğlu'na eğitim alanında yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Gürhan Çokgezer, daha önce Bursa'da Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. Bu görevinin ardından Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında çalışmalarını sürdüren Çokgezer, son olarak MEB Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANI GÜRHAN ÇOKGEZER’İN, MİLLÎ EĞİTİM BAKANIMIZ PROF. DR. YUSUF TEKİN’İN TENSİPLERİYLE BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLARAK ATANMASI VE BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ DR. AHMET ALİREİSOĞLU’NUN EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ ÜZERİNE DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

