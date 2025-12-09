Bursa'nın Yeni Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer

Görev teslim töreni yapıldı

Gürhan Çokgezer, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne atandı ve göreve başladı. MEB Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olan Çokgezer'in atamasıyla, Dr. Ahmet Alireisoğlu ise Edirne'ye tayin edildi.

Törende konuşan Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa'da görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, görevi devralan meslektaşına başarılar diledi. Görevi devralan Gürhan Çokgezer, Bursa'nın eğitim seviyesini bakanlığın politikaları çerçevesinde daha da yukarı taşımak için çalışacaklarını ifade etti ve Dr. Ahmet Alireisoğlu'na eğitim alanında yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Gürhan Çokgezer, daha önce Bursa'da Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. Bu görevinin ardından Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında çalışmalarını sürdüren Çokgezer, son olarak MEB Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

