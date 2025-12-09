DOLAR
Çayırlı'da Trafik Güvenliği Eğitimi: 29 Ekim İlkokulu'nda Yaya Önceliği

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim İlkokulu'nda 'Trafik Güvenliği ve Yaya Önceliği' eğitimi vererek öğrencilere uygulamalı farkındalık kazandırdı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 18:48
Çayırlı'da Trafik Güvenliği Eğitimi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çayırlı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 29 Ekim İlkokulu öğrencilerine yönelik Trafik Güvenliği ve Yaya Önceliği konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Eğitim içeriği ve uygulama

Etkinlikte öğrencilere trafik işaretleri, güvenli yaya geçişi ve temel trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Uygulamalı eğitimler ile miniklere trafikte farkındalık kazandırılması hedeflendi.

Hediyeler ve devam eden çalışmalar

Program kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Çayırlı İlçe Emniyet Amirliği, benzer eğitim çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

