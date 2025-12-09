Çilimli’de Miniklere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, çocuklarda erken yaşta ağız ve diş sağlığı farkındalığı oluşturmak ve yaşam boyu sürecek sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak amacıyla Çilimli ilçesinde eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Eğitimi Yürüten Birimler ve Hedef Okullar

Koruyucu ve önleyici okul sağlığı çalışmaları kapsamında Çilimli İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından, ilçedeki Topçular İlköğretim Okulu, Pırpırı İlköğretim Okulu ve İshaklar Köyü 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.

Eğitimin İçeriği ve Uygulaması

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli Ebe Ayşegül Özcan tarafından verilen eğitimlerde, doğru diş fırçalama teknikleri ile sağlıklı beslenmenin ağız ve diş sağlığı üzerindeki etkileri hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Etkinlikte miniklerin merak ettikleri sorular yanıtlanarak, pratik gösterimler ve bilgilendirici anlatımlarla pekiştirildi.

Program, çocuklarda ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç oluşturmayı hedefleyerek, erken yaşta kazanılan alışkanlıkların uzun vadede korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

