DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,63 -0,09%
ALTIN
5.734,66 0,08%
BITCOIN
3.857.076,84 0,11%

Çilimli’de Miniklere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Çilimli'de çocuklara sağlıklı diş fırçalama ve doğru beslenme eğitimi vererek ağız sağlığı farkındalığı oluşturdu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:34
Çilimli’de Miniklere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Çilimli’de Miniklere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

DÜZCE (İHA)Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, çocuklarda erken yaşta ağız ve diş sağlığı farkındalığı oluşturmak ve yaşam boyu sürecek sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak amacıyla Çilimli ilçesinde eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Eğitimi Yürüten Birimler ve Hedef Okullar

Koruyucu ve önleyici okul sağlığı çalışmaları kapsamında Çilimli İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından, ilçedeki Topçular İlköğretim Okulu, Pırpırı İlköğretim Okulu ve İshaklar Köyü 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.

Eğitimin İçeriği ve Uygulaması

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli Ebe Ayşegül Özcan tarafından verilen eğitimlerde, doğru diş fırçalama teknikleri ile sağlıklı beslenmenin ağız ve diş sağlığı üzerindeki etkileri hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Etkinlikte miniklerin merak ettikleri sorular yanıtlanarak, pratik gösterimler ve bilgilendirici anlatımlarla pekiştirildi.

Program, çocuklarda ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç oluşturmayı hedefleyerek, erken yaşta kazanılan alışkanlıkların uzun vadede korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUKLARDA ERKEN YAŞTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI...

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUKLARDA ERKEN YAŞTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI VE YAŞAM BOYU SÜRECEK SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLARIN KAZANDIRILMASI İÇİN EĞİTİMLERE DEVAM EDİYOR.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUKLARDA ERKEN YAŞTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI...

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 'Aile Yılı' Konferansı — Çalışanlar ve Aileler
2
Adnan Menderes Üniversitesi'nde VR Destekli Öğretmen Eğitimi
3
Akdeniz Üniversitesi UI GreenMetric 2025'te 119 Basamak Yükseldi — 424. Sırada
4
Çilimli’de Miniklere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi
5
Kütahya Emniyeti'nden Öğrencilere Siber Farkındalık Semineri
6
HKÜ'lü Hazar Altaş'tan Milli Teknoloji Hamlesi: RİGELSAN Radar ve Dron Projeleri
7
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Ek ders ücretleri 4 Mart’ta hesaplarda

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi