Çocuğu özel okula giden aileler yandı! Bunu duyunca hemen devlet okuluna geçecekler

2023 yılı itibarıyla, 1.6 milyon öğrencinin eğitim aldığı özel okulların ücret politikaları endişe verici bir hal almış durumda. Son dönemde bu okullar, öğrenim ücretlerine sürekli artışlar yapmaktan geri durmuyor. Üstelik yemek ve kitap gibi temel ihtiyaçlar için talep ettikleri ücretlere şimdi de KDV farkını eklemeye başladılar. Bu durum, özellikle devlet okullarındaki kalabalık sınıflar gibi nedenlerle çocuklarını özel okula gönderen aileleri ekstra bir zorluğa sokuyor.

TEPKİLER BÜYÜYOR





Özellikle özel üniversiteler başta olmak üzere, özel eğitim kurumları daha önce de eğitim ücretlerine büyük zamlar yapmıştı. Bu zamların yanı sıra yemek ve kitap ücretlerine de oldukça yüksek oranlarda artışlar eklemişlerdi.

Son dönemde eğitimde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarılmasıyla birlikte, özel eğitim kurumları öğrencilere yönelik maillerde KDV farkı istemeye başladılar. Bu beklenmedik talep, veliler arasında ciddi bir tepki yarattı. Veliler, öğrenim ücretlerinin yanı sıra bu tür ekstra taleplerin de artmasıyla sıkıntıya düşmüş durumda ve çözüm için devletten adım bekliyorlar.

Bu gelişmeler, eğitimde yaşanan sorunların derinleştiğini gösteriyor. Velilerin ve öğrencilerin haklarının korunması, eğitim kurumlarının adil ve makul fiyat politikaları benimsemesi için önemlidir. Eğitim, toplumun temel taşıdır ve her bireyin eşit ve kaliteli bir eğitim hakkına sahip olması gerekmektedir.