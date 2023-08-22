Çocuğum hangi okula gidecek? MEB adrese dayalı e-Kayıt sorgulama 2023

Veliler e-devlet sistemi üzerinden ilgili hizmetleri kullanarak çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu öğrenebilirler. Bu gelişme, binlerce öğrenci için ebeveynlik çalışmalarına ivme kazandırmıştır. Bu kabul sonuçları, eğitim sürecini belirlemede önemli adımlardır ve gelecekteki aile planlamasını etkileyen önemli faktörlerdir. Peki elektronik kayıt talebi nasıl oluyor? İşte yanıtı..

Elektronik kayıt sorgulamayı nasıl yapabilirim?





1. ve 5. sınıflar ile okul öncesi kurumlar için kayıtlar 14 Ağustos 2023 tarihinde açılacaktır. Bu tarihlerin arasında kayıt işlemlerini tamamlayan aileler, çocuklarının okul yolculuğu başlasın diye sabırsızlanıyor.

MEB (E-Kayıt) (e-Kayıt) (turkiye.gov.tr) elektronik kayıt sonuçlarının erişilebilir olması eğitim sisteminde önemli bir dönüm noktası olarak görünmektedir. Çocuğun geleceğini şekillendirmenin bu adımında, ebeveynler e-devlet sistemleri aracılığıyla kayıt sonuçları hakkında bilgilendirilir.