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Çocuğum hangi okula gidecek? MEB adrese dayalı e-Kayıt sorgulama 2023

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Çocuğum hangi okula gidecek? MEB adrese dayalı e-Kayıt sorgulama 2023
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında anaokulu, birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa giren öğrenciler elektronik kayıt sonuçlarına ulaşabilecek. Binlerce öğrenci velisinin merakla beklediği bu sonuçlara e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Kayıt Başvurusu, Adrese Göre Okul Başvurusu (E-Kayıt)" hizmeti ile ulaşılabilecek. Peki elektronik kayıt talebi nasıl çalışır? İşte, MEB'in adrese dayalı okul kayıt talebi hakkına detaylı bilgiler..

Veliler e-devlet sistemi üzerinden ilgili hizmetleri kullanarak çocuklarının hangi okula kayıtlı olduğunu öğrenebilirler. Bu gelişme, binlerce öğrenci için ebeveynlik çalışmalarına ivme kazandırmıştır. Bu kabul sonuçları, eğitim sürecini belirlemede önemli adımlardır ve gelecekteki aile planlamasını etkileyen önemli faktörlerdir. Peki elektronik kayıt talebi nasıl oluyor? İşte yanıtı..

Elektronik kayıt sorgulamayı nasıl yapabilirim?

MEB adrese dayalı e-Kayıt sorgulama 2023

1. ve 5. sınıflar ile okul öncesi kurumlar için kayıtlar 14 Ağustos 2023 tarihinde açılacaktır. Bu tarihlerin arasında kayıt işlemlerini tamamlayan aileler, çocuklarının okul yolculuğu başlasın diye sabırsızlanıyor.

MEB (E-Kayıt) (e-Kayıt) (turkiye.gov.tr) elektronik kayıt sonuçlarının erişilebilir olması eğitim sisteminde önemli bir dönüm noktası olarak görünmektedir. Çocuğun geleceğini şekillendirmenin bu adımında, ebeveynler e-devlet sistemleri aracılığıyla kayıt sonuçları hakkında bilgilendirilir.

Eğitim
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