İstanbul 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1444.63
ALTIN
485.86
DOLAR
8.4835
STERLİN
11.5865
EURO
9.9529
Bilim Kurulu üyesinden 3'üncü doz açıklaması: İki doz Sinovac aşısı yeterli değil!
Son Dakika
Bilim Kurulu üyesinden 3'üncü doz...
Bilim Kurulu gündemine 18 yaş sınırını aldı! Ağustos sonuna kadar netleşecek..
Son Dakika
Bilim Kurulu gündemine 18 yaş...
Whatsapp, kullanıcıların merakla beklediği yeni özelliğini duyurdu!
Son Dakika
Whatsapp, kullanıcıların merakla beklediği yeni...
MEB'ten kritik karar! Temel eğitim uygulamasıyla not sistemi ortadan kalkıyor!
Son Dakika
MEB'ten kritik karar! Temel eğitim...

Çocuklarınızın Başarılı Eğitim Hayatı için Atmanız Gereken Adımlar

Başarıya ulaşan çocuklar kendilerini daha özgüvenli ve iyi hissederler. Ancak bu özelliklerin elde edilebilmesi için ebeveynlere de büyük bir rol düşer. Çocukların sorunlarını ufak destekler ile kendi başlarına çözmeye başlamaları eğitim hayatından özel hayatına kadar her alanda onlara destek verir.

19 Ağustos 2021 Perşembe 14:13
Çocuklarınızın Başarılı Eğitim Hayatı için Atmanız Gereken Adımlar
Takip Et:

Çocuklarınızın Başarılı Eğitim Hayatı için Atmanız Gereken Adımlar

Başarıya ulaşan çocuklar kendilerini daha özgüvenli ve iyi hissederler. Ancak bu özelliklerin elde edilebilmesi için ebeveynlere de büyük bir rol düşer. Çocukların sorunlarını ufak destekler ile kendi başlarına çözmeye başlamaları eğitim hayatından özel hayatına kadar her alanda onlara destek verir.

Hatalara İzin Vermek

Çocukların hata yapmalarına izin vermeniz başarılı bir eğitim hayatı için son derece önemlidir. Çocuklarınızın hatalarına izin vererek, kendi kendilerine öğrenmelerini destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu hatalardan elde ettikleri sonuçları değerlendirerek tekrar etmemelerini de sağlayabilirsiniz.

Evlerde sorumlulukları olması, ev düzenleri ile alakalı küçük görevlere sahip olmaları da çocukların eğitim hayatında sorumluluk alabilmesine destek verir. Küçük yaştan beri evde hiçbir sorumluluk almayan çocukların eğitim hayatlarında problem ortaya çıkabilir.

Başarı Kriterleri


Çocuğun okuldaki başarısını etkileyen faktörleri bilmeniz ve bunları güvenilir seviyelerde tutmanız başarının temelini oluşturur. Çocuğun ruhsal sağlığı, öğrenme becerileri ve isteği, doğru okul ve evdeki doğru çalışma ortamı da çocukların okul başarılarını doğrudan pozitif yönde etkileyebilir.

Eğitim hayatında çocuklarınızı başka kişilerin çocukları ile kıyaslamak yerine, başarılarını ve kendi yeteneklerini masaya yatırmanız daha doğru bir davranış olacaktır. Bu detay ile beraber mutlu bir ev ortamı sağlanması okul başarılarındaki olumlu etkilerin ortaya çıkmasını da sağlar.

Özel Ders Seçenekleri

Çocuğa hatalarını ve eksikliklerini görmeyi doğru şekilde gösterirseniz eğitim hayatına büyük destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda başarısız olduğu dersler için ne şekilde daha iyi olabileceklerini de onlara anlatmalısınız. Çocukların kendi kendine ilerlemeleri bazı zamanlarda farklı müdahalelerden daha önemlidir.

Eğer farklı detaylara dikkat etmenize rağmen özellikle belirli derslerde başarısızlıklar söz konusu ise destek almayı da deneyebilirsiniz. Özel dersler sayesinde bu tür sorunlar kolaylıkla çözülebilmektedir. Örneğin, matematik dersinde bir desteğe ihtiyaç var ise özel matematik dersleri almayı deneyebilirsiniz.

Özel dersler çocukların eğlenceli bir şekilde eksik noktalarını tamamlayabilmelerini sağlar. Bu derslerin fiyatları ise belirli kriterlere göre değişir. Örneğin, matematik özel ders fiyatlarını belirleyen en temel unsurlar arasında ders programının içeriği ve süresi bulunur.


Son Güncelleme: 19.08.2021 14:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Matematik özel Ders FiyatlarıMatematik özel Ders
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kabineden karar çıktı! Okullar 6 Eylül'de açılıyor.. Yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Kabineden karar çıktı! Okullar 6 Eylül'de açılıyor.. Yüz yüze eğitim nasıl olacak?
YKS tercihi yapan adaylar dikkat! Yarın son gün..
YKS tercihi yapan adaylar dikkat! Yarın son gün..
YKS baraj puanları düşecek mi? Çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu..
YKS baraj puanları düşecek mi? Çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu..
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS kontenjanları belli oldu mu? DGS soru ve cevapları açıklandı
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS kontenjanları belli oldu mu? DGS soru ve cevapları açıklandı
MEB'ten kritik karar! Temel eğitim uygulamasıyla not sistemi ortadan kalkıyor!
MEB'ten kritik karar! Temel eğitim uygulamasıyla not sistemi ortadan kalkıyor!
MEB, son dakika paylaştı: Telafi eğitim yeni döneme geçiyor!
MEB, son dakika paylaştı: Telafi eğitim yeni döneme geçiyor!

Popüler Haberler

BİM, 10 Ağustos 2021 gününün aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
Devletten destek! Gıda yardımı kolisi başvuruları nasıl yapılır? Koli kimlere veriliyor?
E-devlet sistemi üzerinden işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu
PTT 10 bin TL kredi ödemesi fırsatı sağlıyor
İşsizlik maaşından kimler yararlanabilmektedir? Esnaflar, işsizlik maaşı alabiliyor mu?
Orman yangınlarına duyarsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz'den duygulandıran paylaşım!
Al birini vur ötekine! Seren Serengil'in sevgilisi Tohma'nın duyarsızlığı yok artık dedirtti!
Netflix John Delorean Otomotiv Efsanesi konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
ATV İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor?
Esra Erol yeni sezonda yeni bir formatla ekranlara dönmeye hazırlanıyor!
15 Temmuz gece selası saat kaçta okunacak?
Nazara gelen Seren Serengil önüne gelene tehditler savurdu!
Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün?
PUBG Mobile Sezon 20 ne zaman gelecek? Sezon 20 Royal Pass ödülleri
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.