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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremi mağduru öğrenciler için yeni bir düzenleme yapacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremi mağduru öğrenciler için yeni bir düzenleme yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS sonuçlarının tüm öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. 6 Şubat depreminden etkilenen öğrencilerin mağduriyetlerini gidermek için yeni bir düzenleme yapacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS sonuçlarının tüm öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. 6 Şubat depreminden etkilenen öğrencilerin mağduriyetlerini gidermek için yeni bir düzenleme yapacaklarını açıkladı. Yapılan düzenleme ile sadece Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarındaki öğrenciler için tercih döneminde Türkiye genelindeki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açılacak. Detaylar Millî Eğitim Bakanlığı'nın 26 Haziran Pazartesi günü yayımlayacağı kılavuzda yer alacak.

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