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Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS Tercih Döneminde 2 Ek Kontenjan Açıklaması Yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS Tercih Döneminde 2 Ek Kontenjan Açıklaması Yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS tercih döneminde 2 ek kontenjan açıklaması yaptı. 5 Şubat 2023 tarihinde, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrenciler için Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonuçlarının tüm öğrenciler için hayırlara vesile olmasını diledi. 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen öğrencilerin mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini belirtti. 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrenciler için bu tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacaklarını açıkladı.

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