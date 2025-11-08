Demirkent TOKİ'den 29 Ekim İlkokulu'na Kitap Kardeşliği Bağışı

Demirkent TOKİ 2. sınıf öğrencileri, Kitap Kardeşliği projesiyle Çayırlı 29 Ekim İlkokulu 2. sınıfına kitap hediye ederek okuma ve dayanışmayı güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:50
Öğrenciler arası dayanışma ve okuma alışkanlığı güçlendiriliyor

Erzincan'da Demirkent TOKİ İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri rehberliğinde yürüttükleri Kitap Kardeşliği projesi kapsamında Çayırlı 29 Ekim İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine kitap hediye etti.

Projenin amacı, öğrencilerin okuma alışkanlığını desteklemek ve farklı ilçelerdeki akranlar arasında sevgi ve kardeşlik bağları kurmaktır.

Okul Müdürü Ahmet Sağsöz projenin etkisini şu sözlerle aktardı

Öğrencilerimize paylaşmanın ve yardım etmenin değerini uygulamalı olarak gösteriyoruz. Kardeş okulumuzdaki minik öğrencilerin yüzünü güldürebildiğimiz için mutluyuz

Hediye edilen kitaplar, 29 Ekim İlkokulu öğrencilerine teslim edildi ve projenin benzer dayanışma çalışmaları için örnek oluşturması hedefleniyor.

