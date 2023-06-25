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Depremde Okulu ve Evi Hasar Gören Öğrenci Merkezi Sınavda Türkiye Birincisi Oldu

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Depremde Okulu ve Evi Hasar Gören Öğrenci Merkezi Sınavda Türkiye Birincisi Oldu
6 Şubat'taki depremlerde evinin ve okulunun hasar görmesinin ardından önce Mersin daha sonra ise Şanlıurfa'ya giden Polat, derslerine ara vermeden çalışarak merkezi sınavda tüm soruları doğru cevapladı. Depremden etkilenmemek için sık sık ders çalıştığını belirten Polat, başarısını düzenli ders çalışmasına ve kitap okumaya borçlu olduğunu söyledi.

Türkiye Petrolleri Ortaokulunda eğitim gören Polat, 6 Şubat'taki depremlerde evinin ve okulunun hasar görmesinin ardından önce Mersin daha sonra ise Şanlıurfa'ya gitti. Burada derslerine ara vermeden çalışan Polat, 24 Nisan'da kentte eğitim ve öğretimin başlamasının ardından memleketine dönerek okuluna devam etti. Polat, 4 Haziran'da yapılan merkezi sınavdaki tüm soruları doğru cevapladı.

İleride yazılım mühendisi olmak isteyen Polat, AA muhabirine, depremin üzerindeki olumsuz etkisini ders çalışmasını arttırarak atlattığını söyledi.

Depremlerde evlerinin hasar gördüğünü aktaran Polat, 'Yakınlarımızı kaybettik evimiz az hasarlıydı ama oturulabilir durumda değildi. Mersin ve Şanlıurfa illerine gittim orada derslerimi çalıştım daha sonra okullar açılınca da buraya geldim ve çalışmalarıma devam ettim. Arkadaşlarıma tavsiyem kendilerini çok kasmasınlar çok ders çalışsınlar ve kitap okusunlar.' diye konuştu.

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