Devamsızlık 10 gün olunca kalınıyor mu, sınıfta kalınır mı? 2023 Ortaokul, lise devamsızlık sınırı

2023 yılında okulların kapanmasına yakın bir zamanda, öğrenciler arasında devamsızlık sınırıyla ilgili meraklar arttı. Özellikle "devamsızlık 10 gün olunca kalınır mı?" sorusu ön plana çıkıyor. Ancak, devamsızlıktan dolayı kalma konusu ortaokulda geçerli değildir.

Ortaokulda ve lisede devamsızlık sınırı, her okulun kendi yönetmeliğine göre belirlenir. Genellikle bu sınırlar, yasal düzenlemelere uygun olarak 20 güne kadar çıkabilmektedir. Dolayısıyla, ortaokul ve lise öğrencileri için devamsızlık süresi 10 gün olduğunda otomatik olarak kalma durumu söz konusu değildir.

Ancak, devamsızlık süresi arttıkça öğrencilerin derslerden geri kalmaları ve akademik başarılarının olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle, devamsızlık konusunda dikkatli olmak ve düzenli olarak okula gitmek önemlidir.

Bazı okullar, devamsızlık süresi belirli bir eşiği aştığında öğrencilere uyarı mektubu gönderebilir veya velilerle görüşme yapabilir. Ayrıca, devamsızlık süresi çok fazla olan öğrencilere devamsızlık raporu da düzenlenebilir. Bu raporlar, öğrencinin eğitim durumuyla ilgili kayıtlarda yer alabilir ve velileri bilgilendirmek amacıyla kullanılabilir.

Öte yandan, 5 gün devamsızlık yapan öğrencilerin bazı okullarda belge alamayabileceği durumlar da söz konusu olabilir. Bu genellikle okul yönetiminin politikalarına bağlı olarak değişebilir. Dolayısıyla, her okulun devamsızlık politikaları farklı olabilir ve bu konuda okul yönetimiyle iletişim halinde olmak önemlidir.

Sonuç olarak, devamsızlık konusu önemli bir konudur ve düzenli olarak okula gitmek öğrencilerin akademik başarıları açısından önemlidir. Devamsızlık sınırı okul yönetmeliklerine bağlı olarak belirlenir ve her okulda farklılık gösterebilir. Öğrencilerin okullarının politikalarını ve devamsızlık konusunu yakından takip etmeleri önemlidir. İşte devamsızlık sınırına ilişkin diğer ayrıntılar...





2023 YILI ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIK SINIRI NEDİR?

Öğrencilerin karnelerini almak için heyecanla beklediği günlerde, devamsızlık ve ödül belgeleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle lisede 10 gün devamsızlık olduğunda sınıfta kalınıp kalınmayacağı sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı'nın öğrencilerin devamsızlık nedeniyle bırakılmayacağına dair sözleri, 12. sınıf öğrencilerini rahatlattı. Ancak diğer sınıflar için durum farklı olabilir.

Lisede, 9, 10 ve 11. sınıflarda devamsızlık süresi 10 gün olduğunda sınıfta kalma durumu söz konusu olabilir. Ancak 12. sınıflar bu durumdan muaf tutulacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, lisedeki öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgeleri alabilmeleri için özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi gerekmektedir. Özürsüz devamsızlık süresi 10 günü aşan veya toplamda 30 günü geçen öğrenciler, başarılı olsalar dahi başarısız kabul edilecek ve velilere yazılı olarak bildirilecektir.

Ortaokulda ise devamsızlıktan dolayı sınıfta kalma durumu bulunmamaktadır. Ortaokulda, 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda, yıl sonu ortalaması 45 puandan düşük olan öğrencilerin sınıf geçişi veya sınıf tekrarı kararı Şube Öğretmenler Kurulu tarafından verilmektedir.

Ayrıca, öğrencilere takdir veya teşekkür belgesi verilmesi konusunda da ölçütler belirlenmiştir. Öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puan ortalaması 70'ten düşük olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden, 70-84,99 aralığındakilere teşekkür belgesi, 85 ve üzerindekilere ise takdir belgesi verilmektedir. Üstün başarı gösteren öğrenciler ise en az üç öğretim yılı boyunca takdir belgesi alanlara üstün başarı belgesiyle ödüllendirilecektir.

Sonuç olarak, lisede 10 gün devamsızlık olduğunda sınıfta kalma durumu söz konusu olabilir, ancak 12. sınıf öğrencileri bu durumdan muaf tutulmaktadır. Ortaokulda devamsızlıktan dolayı sınıfta kalma durumu bulunm