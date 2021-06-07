DGS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru nasıl yapılır?

ÖSYM her sınav için adaylara geç başvuru süresi olarak 1 gün süre veriyor. Normal başvuru tarihinde başvularını yapamayan kişiler geç tarih başvularında tanınan 1 günlük zaman diliminde başvurularını yapabiliyor. 2021 DGS geç başvuru tarihi ise 8 Haziran Pazartesi olarak belirlendi.

DGS geç başvuru nasıl yapılır?

DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

DGS geç başvurusu 8 Haziran Salı günü saat 10:00 ile 23.59'a kadar ÖSYM sisteminde açık olacaktır. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

2021 senesi için ÖSYM tarafından belirlenen DGS geç başvuru ücreti 225 TL olarak açıklandı. Adaylar ideme işlemlerini ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" üzerinden yapabilecekler.