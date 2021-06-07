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DGS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru nasıl yapılır?

DGS geç başvuru işlemleri yarın belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşebilecek. ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru ile normal başvuru tarihleri kaçıranlar geç başvurularını yapabilecek. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır? Dikey Geçiş Sınavı ücreti ne kadar?

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:49
DGS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru nasıl yapılır?
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ÖSYM her sınav için adaylara geç başvuru süresi olarak 1 gün süre veriyor. Normal başvuru tarihinde başvularını yapamayan kişiler geç tarih başvularında tanınan 1 günlük zaman diliminde başvurularını yapabiliyor. 2021 DGS geç başvuru tarihi ise 8 Haziran Pazartesi olarak belirlendi.

DGS geç başvuru nasıl yapılır?


DGS geç başvurusu 8 Haziran Salı günü saat 10:00 ile 23.59'a  kadar ÖSYM sisteminde açık olacaktır. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

2021 senesi için ÖSYM tarafından belirlenen DGS geç başvuru ücreti 225 TL olarak açıklandı. Adaylar ideme işlemlerini ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" üzerinden yapabilecekler.


Son Güncelleme: 07.06.2021 13:49
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ösymücretBaşvuruDgsGeç
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