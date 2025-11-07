Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu'nda 10 Kasım Anması: 'Son Balo Vals' ve Zeybek

Manisa Şehzadeler'de Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu'nda 10 Kasım töreninde öğrenciler şiirler, marşlar ve 'Son Balo Vals' ile 'Zeybek' gösterisiyle Atatürk'ü andı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:23
Tören detayları ve öğrencilerin duygulu anları

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde düzenlenen törenle saygıyla anıldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen program, Atatürk Haftası ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında başladı. Tören, Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile devam etti.

Etkinlikte ana sınıfı öğrencilerinin Atatürk Anıtı'na çiçek bırakması katılımcılarda duygusal anlar yaşattı. Günlerdir hazırlanan program kapsamında öğrenciler, şiirler okudu ve marşlar seslendirdi; Atatürk'e olan sevgi ve bağlılıklarını dile getirdiler.

Programın finalinde sahnelenen 'Son Balo Vals' ve 'Zeybek' gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı ve törene canlı, etkileyici bir kapanış sağladı.

