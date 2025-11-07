Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu'nda 10 Kasım Anması: 'Son Balo Vals' ve Zeybek

Tören detayları ve öğrencilerin duygulu anları

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde düzenlenen törenle saygıyla anıldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen program, Atatürk Haftası ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında başladı. Tören, Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile devam etti.

Etkinlikte ana sınıfı öğrencilerinin Atatürk Anıtı'na çiçek bırakması katılımcılarda duygusal anlar yaşattı. Günlerdir hazırlanan program kapsamında öğrenciler, şiirler okudu ve marşlar seslendirdi; Atatürk'e olan sevgi ve bağlılıklarını dile getirdiler.

Programın finalinde sahnelenen 'Son Balo Vals' ve 'Zeybek' gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı ve törene canlı, etkileyici bir kapanış sağladı.

ŞEHZADELER İLÇESİNDEKİ DR. ÖMER FARUK MERİÇ İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN 10 KASIM TÖRENİNDE ÖĞRENCİLER ŞİİRLER, MARŞLAR VE 'SON BALO VALS' VE 'ZEYBEK' GÖSTERİSİYLE ATATÜRK’E OLAN SAYGI VE SEVGİLERİNİ İFADE ETTİ.