Düzce Bilim Merkezi'nden 10-14 Kasım Ara Tatilinde 6 Ücretsiz Atölye

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, 10-14 Kasım ara tatilinde 7-14 yaş arası gençlere ücretsiz 6 atölye sunuyor: temel bilimler, uzay ve havacılık, matematik, keşif, tasarım, robotik ve kodlama.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:22
Düzce Belediyesi Bilim Merkezi'nden 10-14 Kasım Ara Tatil Atölyeleri

Program ve katılımcılar

Düzce Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bilim Merkezi, 10-14 Kasım tarihlerinde uygulanacak ara tatilde gençleri bilimle buluşturuyor. Merkez, ara tatili değerlendirmek isteyen 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik özel içerikler hazırladı.

Atölye konuları ve özellikleri

Bir haftalık program kapsamında birbirinden farklı 6 eğitici ve öğretici atölye düzenlenecek. Yaş grubu ve ilgi alanlarına göre tasarlanan atölyeler tamamen ücretsiz olup, temel bilimler, uzay ve havacılık, matematik, keşif, tasarım ve robotik ve kodlama başlıklarında katılımcılarla buluşacak.

Her atölye için farklı kontenjanlar belirlendi; etkinlikler, bilim meraklılarına uygulamalı ve öğretici deneyimler sunmayı hedefliyor. Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, ara tatili verimli geçirmek isteyen öğrencilere yönelik bu fırsatı kamuoyuna duyurdu.

