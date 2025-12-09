Düzce'de 14. Bölge UMKE Tatbikatı: 75 Gönüllü Beceri Geliştirdi

14. Bölge UMKE Tatbikatı Düzce'de Gerçekleşti

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 14. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatında, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinden gelen ekipler yeteneklerini güçlendirdi.

Tatbikatın kapsamı ve hedefleri

Tatbikat, illerin yıllık faaliyet planı çerçevesinde Gümüşova Dereköyü mesire alanında, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Eğitimlere 75 UMKE gönüllüsü katıldı.

Programda; triyaj uygulaması, enkaz altında yaralıya medikal müdahale, arrest yönetimi, CRUSH sendromlu yaralıya müdahale, maden kazalarında yaralılara müdahale, derin kuyu gibi alanlarda KED yeleği uygulaması, hasta/yaralı stabilizasyonu ve taşıma teknikleri ile acil müdahale ünitesinin kurulumu ve işletilmesi gibi temel konularda saha eğitimi ve tatbikatlar yapıldı.

Tatbikatın amacı, UMKE personelinin zor şartlardaki kazazedelere olay yerinde en kısa sürede ulaşarak kendi imkan ve kabiliyetleriyle uygun yöntemlerle medikal müdahale yapabilmesini sağlamak ve bu konulardaki tecrübelerini artırmaktır.

Düzce İl Sağlık Müdürü'nden değerlendirme

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, tatbikatla Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin müdahale becerilerinin geliştirildiğini, bölge illerden gelen ekiplerle dayanışma ve ekip ruhu kazanıldığını, bunun da afetlere hazırlık düzeyini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti. Dr. Yılmaz, "İlimizde gerçekleştirilen tatbikatta görev alan tüm UMKE personellerimize özverili ve gayretli çalışmaları için teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutluyorum" dedi.

