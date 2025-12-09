DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,58 0,02%
ALTIN
5.754,62 -0,26%
BITCOIN
3.851.295,07 0,26%

Düzce'de 14. Bölge UMKE Tatbikatı: 75 Gönüllü Beceri Geliştirdi

Düzce'de düzenlenen 14. Bölge UMKE tatbikatında 75 gönüllü, triyajdan enkaz müdahalesine kadar kapsamlı eğitimlerle becerilerini geliştirdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:00
Düzce'de 14. Bölge UMKE Tatbikatı: 75 Gönüllü Beceri Geliştirdi

14. Bölge UMKE Tatbikatı Düzce'de Gerçekleşti

DÜZCE(İHA)Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 14. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatında, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinden gelen ekipler yeteneklerini güçlendirdi.

Tatbikatın kapsamı ve hedefleri

Tatbikat, illerin yıllık faaliyet planı çerçevesinde Gümüşova Dereköyü mesire alanında, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Eğitimlere 75 UMKE gönüllüsü katıldı.

Programda; triyaj uygulaması, enkaz altında yaralıya medikal müdahale, arrest yönetimi, CRUSH sendromlu yaralıya müdahale, maden kazalarında yaralılara müdahale, derin kuyu gibi alanlarda KED yeleği uygulaması, hasta/yaralı stabilizasyonu ve taşıma teknikleri ile acil müdahale ünitesinin kurulumu ve işletilmesi gibi temel konularda saha eğitimi ve tatbikatlar yapıldı.

Tatbikatın amacı, UMKE personelinin zor şartlardaki kazazedelere olay yerinde en kısa sürede ulaşarak kendi imkan ve kabiliyetleriyle uygun yöntemlerle medikal müdahale yapabilmesini sağlamak ve bu konulardaki tecrübelerini artırmaktır.

Düzce İl Sağlık Müdürü'nden değerlendirme

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, tatbikatla Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin müdahale becerilerinin geliştirildiğini, bölge illerden gelen ekiplerle dayanışma ve ekip ruhu kazanıldığını, bunun da afetlere hazırlık düzeyini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti. Dr. Yılmaz, "İlimizde gerçekleştirilen tatbikatta görev alan tüm UMKE personellerimize özverili ve gayretli çalışmaları için teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutluyorum" dedi.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZCE, BOLU, BARTIN, KARABÜK VE...

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZCE, BOLU, BARTIN, KARABÜK VE ZONGULDAK 14 BÖLGE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ (UMKE) GERÇEKLEŞTİRİLEN TATBİKATTA YETENEKLERİNİ GELİŞTİRDİ.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZCE, BOLU, BARTIN, KARABÜK VE...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 1896'dan Beri Eğitim Veren Cumhuriyet İlkokulu'na Ziyaret
2
Anadolu Üniversitesi'nde "Doğada ve Sanatta Taklit" Semineri
3
Japonya eğitim sistemi: Dünyanın en başarılı sistemine neden sahip? Örnek alınması gerekilen 10 özellik
4
Hisarcık AİHL'de 'Kendin Al, Kendin Öde' Dürüstlük Marketi Açıldı
5
Düzce'de 14. Bölge UMKE Tatbikatı: 75 Gönüllü Beceri Geliştirdi
6
Haliliye Belediyesi’nden Kadınlara Eğitim ve Hobi Desteği
7
Ümraniye'de 6 Yıldır Süren Ahşap Baskı Kursu Yoğun İlgi Görüyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi