Düzce'de Lider Çocuk Tarım Kampı: Kooperatifçilikle 'Birlikte Çok Güçlüyüz'

Düzce Konaklı’da gerçekleştirilen Lider Çocuk Tarım Kampı, bu yıl kooperatifçilik temasıyla düzenlenerek çocuklara dayanışma ve ortak üretim kültürünü aktardı. Program, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ev sahipliğinde yapıldı.

Program ve katılımcılar

Etkinliğe Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da katılarak destek verdi. Fatih İlkokulundan katılan 4. sınıf 30 öğrenci, tarımsal üretim süreçlerini yakından tanıma ve kooperatif kültürünü deneyimleme fırsatı buldu. Program 'Birlikte Çok Güçlüyüz' sloganı ile yürütüldü.

Atölyeler, eğitimler ve takım oyunları

Öğrenciler "Kooperatif nedir, nasıl çalışır?" başlıklı eğitimde dayanışma, ortak karar alma ve adil paylaşım ilkelerini öğrendi. Kooperatif ürünlerinin hikayeleri aktarıldı, üretim-atölye istasyonlarında uygulamalı çalışmalar yapıldı. "Birlikte üret, birlikte paylaş" temalı takım oyunlarıyla iş birliği ve sorumluluk bilinci pekiştirildi.

İl Müdürü Esra Uzun, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Çocuklarımıza üretimin sadece tarlada değil, tarladan rafa kadar uzanan bir zincir olduğunu anlatıyoruz. Bu süreçte yerel kooperatiflerin kırsal kalkınmadaki rolünü, kadın emeğinin ekonomiye katkısını ve sürdürülebilir üretim anlayışını benimsemelerini önemsiyoruz".

Gün sonunda öğrenciler, etkinlik süresince ürettikleri örnekleri sergileyerek katılımcılık, paylaşım ve ortak başarı ilkelerini pratiğe döktü.

