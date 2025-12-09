Düzce Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzaladı

Düzce Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, eğitimin niteliğini yükseltmeyi ve öğrencilerin akademik, kariyer ile sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol töreni ve taraflar

Protokol, Düzce Üniversitesinde düzenlenen törende Rektör Nedim Sözbir ile Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer tarafından imzalandı.

Hedefler ve kapsam

İmzalanan protokol kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında eğitimin niteliğinin artırılması hedefleniyor. Proje; öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmeyi, kariyer planlama becerilerini geliştirmeyi ve sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan ortak çalışmalar öngörüyor.

Protokolün hükümleri arasında eğitim programlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi, öğretmenlere yönelik uygulamalı eğitimler, seminerler ve çalıştaylar ile mesleki yeterliklerin artırılması ve mesleki ve teknik eğitim alanlarında üretime yönelik faaliyetlerin desteklenmesi yer alıyor.

Taraflar, bu iş birliğiyle eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlanmasını hedefliyor.

