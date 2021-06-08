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E-okul VBS giriş! E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrenci velileri için kullanıma açılan yönetim bilgi sistemi Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından kullanılırken bu yıl öğrenciler karnelerini online üzerinden görüntüleyecek. E Okul VBS üzerinden veliler çocuklarına ait sözlü notu, yazılı notu, devamsızlık gün sayısı, karne notları, nakil sonuçları, sınav sonuçları, ders programı, sınav tarihleri, vb. bilgilere E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takip ederken birçok veli E-okul VBS giriş ekranını merak ediyor. İşte E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı haberimizde

08 Haziran 2021 Salı 21:38
E-okul VBS giriş! E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı
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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında velilere özel hazırlanan Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS sayesinde öğrenim gören çocuğuna ait sözlü notu, yazılı notu, devamsızlık gün sayısı, kane notları, nakil sonuçları, sınav sonuçları, ders programı, sınav tarihleri, vb. bilgilere E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takip ediyor. E Okul VBS üzerinden çocuğuna ait tüm okul bilgilerine rahatlıkla ulaşırken birçok veli uygulama sayesinde çocuğunun durumunu takip edebiliyor. Milyonlarca vatandaş VBS sistemini kullanırken memnuniyetini her zaman dile getiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurduğu bu sistem sayesinde öğrencilerin durumu veliler tarafından gözetiliyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takip ederken birçok veli E-okul VBS giriş ekranını merak ediyor. İşte E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı haberimizde

2021 eğitim öğretim yılı koronavirüs salgınından kaynaklı öğrenciler kanelerini online üzerinden alırken kaneler VBS ekranında görüntülenecek.

E-Okul VBS giriş yapmak için Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası , okul numarası ve birkaç güvenlik sorusu yanıtlanarak sisteme kolayca giriş yapılabilmektedir.

E-okul sistemi nedir?

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında resmi okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve yatılı bölge ortaokullarının değerlendirilmesini sağlaması için beliler, Veli T.C. Kimlik No ve Öğrenci No ile, öğrenciler ise Öğrenci T.C. Kimlik no ve Öğrenci No sayesinde giriş yaparak çocuklarına ait tüm eğitim bilgilerini görecek.

E-okul bilgi servisine girmek için sadece üye olmak yeterlidir. Kısa mesaj ile otomatik şekilde çocuğunuza ait tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Servise üye olmak için öncelikle

T.C. Kimlik Numarası cep telefonundan kısa mesajla 8383 numarasına gönderebilirsiniz.

Üye olunan kişi belli bir ücrete tabi tutulacaktır. Fakat bu ücret minumum seviyededir.

E-okul ne işe yarar?

Öğrencinin devam ve devamsızlık durum takibi,

Sözlü-yazılı ders notları,

Öğrencinin yılsonu notlarını öğrenebilecek,

Haftalık ders programını takibi,

Öğretmen veya yetkililer ile yazışma yapıp iletişime geçebilecek.


Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenebilecek,

Testler çözebilecek,

Kendilerine ait bir sayfalık intenet sayfası tasarlayabilecek,

Devamsızlıklarını kontrol edebilecek,

Meslek Lisesi alana ve teknik lise geçiş sonuçları varsa öğrenebilir,

Seçmeli derslerini seçebilir,

TEOG sonuçları sorgulayabilir,

Sınav tarihlerini öğrenebilir,

Sorumluluk ve ortalama yükseltme puanlarını öğrenebilir.

E-okul VBS indirmek için Google Play Store veya iOS üzerinden akıllı telefonlarınıza indirebilirsiniz.

Telefonlarda yüklü gelen Play Store uygulamasına girerek.

Arama kısmına "E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" yazılır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüklenen uygulama indir butonuna tıklanarak indirilir.

E-Okul şifre değiştirmek işlemi nasıl yapılıyor?

e-Okul VBS şifre değiştirmek için uygulamaya giriş yapın ve kişisel bilgiler kısmına gelin. Menüde ‘Şifre değişikliği’ yazarak e-okul VBS şifre yenileme işlemini tamamlayabilirsiniz.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI!


Son Güncelleme: 08.06.2021 21:38
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