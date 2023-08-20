Eğitim masraflarını dert etmeyin! O belediye öğrencileri ayda 500 TL maaşa bağlayacak

Pamukkale Belediyesi, yeni eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğrencilere destek olmak amacıyla eğitim yardımı başvurularını açtı. Okulların açılmasıyla birlikte artan masrafları hafifletmek ve öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak üzere başlatılan bu destek programıyla ilgili detaylar netleşti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin bizzat duyurduğu bu destek programı kapsamında, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde 2 bin 500 öğrenciye 8 ay boyunca aylık 500 TL eğitim yardımı yapılacak. Öğrenciler ve aileleri, kırtasiye ihtiyaçları, okul gereçleri ve diğer masraflar için Pamukkale Belediyesi'nin bu adımını büyük bir memnuniyetle karşıladı.





Eğitim yardımı başvuruları 15 Ağustos-15 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların belediyenin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtilirken, başvuru için gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması gerektiği vurgulandı. Başvuru sahiplerinin sunması gereken belgeler arasında öğrencinin kimlik fotokopisi, not ortalaması, yıl kaybı ve disiplin cezasına dair okuldan onaylı belge, öğrenci belgesi, varsa diğer okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri, engelli raporu, şehit veya Gazi yakını olduğunu gösteren belge, lisanslı sporcu belgesi gibi belgeler yer alıyor.

Başvuruların incelenmesinin ardından, en fazla ihtiyacı olan 2 bin 500 öğrencinin eğitim desteği almaya hak kazanacağı ifade edildi. Ayrıca, başvuru yapacak olan ailelerin, gelir durumu ve diğer aile üyelerinin durumuna dair belgeleri de sunmaları gerekmektedir.

Pamukkale Belediyesi'nin bu eğitim yardımı programı, öğrencilere ve ailelerine önemli bir maddi destek sağlamayı amaçlayarak eğitim sürecinin daha sıkıntısız geçmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Eğitim yardımı başvurularıyla ilgili detaylı bilgiler ve başvuru süreci, belediyenin resmi web sitesinde yer alıyor.