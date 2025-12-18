DOLAR
Emet’te Lise Öğrencilerine "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" Konferansı

Kütahya Emet’te İl Müftüsü İrfan Açık, lise öğrencilerine 'Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası' konferansında Kur’an ve sünnet eksenli şahsiyet inşasını anlattı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:09
Kütahya’nın Emet ilçesinde gençlere yönelik rehberlik

Kütahya’nın Emet ilçesinde düzenlenen "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" başlıklı konferansta, lise öğrencileri güçlü bir ilham kaynağıyla buluştu. Program, Gazi Kemal İlköğretim Okulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü İrfan Açık, gençlerin kişilik ve ahlak gelişiminde H.Z. Muhammed (S.A.V.)’in örnek hayatının taşıdığı önemi vurguladı. Açık, Peygamber Efendimizin hayatından hareketle gençlere yol gösterici ilkeleri aktardı.

İrfan Açık konuşmasında, Peygamberimizin doğruluk, merhamet, sorumluluk bilinci ve güzel ahlak anlayışının gençler için güçlü bir rehber olduğunu belirtti. Günümüz dünyasında karşılaşılan zorluklarla başa çıkmada sağlam bir şahsiyet inşa etmenin, Kur’an ve sünnet eksenli bir hayat anlayışıyla mümkün olacağına dikkat çekti.

Programa katılan öğrenciler, sunumu ilgiyle takip etti. Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

