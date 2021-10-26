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En güzel Cumhuriyet Bayramı sözleri, şiirleri hangileri? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü bu hafta kutlanacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günü olarak kabul edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü bu hafta kutlanacak. Coskuyla bu milli bayramı kutlamak isteyen milyonlarca öğrenci en güzel Cumhuriyet Bayramı sözlerini ve şiirlerini öğrenmek için internete yöneldi. Peki en güzel Cumhuriyet Bayramı sözleri, şiirleri hangileri? İşte konu hakkında merak edilenler...

26 Ekim 2021 Salı 20:03
En güzel Cumhuriyet Bayramı sözleri, şiirleri hangileri? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü bu hafta kutlanacak
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Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günü olarak kabul edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu hafta içerisinde gerçekleşecek. Coskuyla kutlanacak bu milli bayramın başlamasına artık 5 gün kaldı. Pandemi sebebiyle yaklaşık 1,5 sene okullarından ayrı kalan öğrenciler ise 29 Ekim’in coşkusunu en çok yaşayan kesim olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı okullarında kutlayacak olan milyonlarca öğrenci en güzel Cumhuriyet Bayramı sözleri ve şiirlerini öğrenmek için arama motorlarını meşgul etmeye başladı bile. Peki en güzel Cumhuriyet Bayramı sözleri, şiirleri hangileri?

En Güzel Cumhuriyet Bayramı Sözleri, Şiirleri Hangileri?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanmasına artık sadece 5 gün kaldı. Bu sene 98. yıl dönümünü kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu en çok öğrenciler yaşayacak. Bu sebeple öğrencilerin amacı en güzel, duygusal ve anlamlı Cumhuriyet Bayramı sözlerini ve şiirlerini bulmak olacak. İşte en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri ve şiirlerinden bazıları:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiirleri

Cumhuriyet

Türk milleti savaştı

Yüce istiklâl için,

Sonunda temelini

Attı Cumhuriyetin.

 

Atamızın yolunda

Her zorluğu aşarız,

Biz sağlam Türk gençleri,

Neş'e ile coşarız.

 

Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi Dokuz Ekimde,

Şan ve şeref içinde

Erdik Cumhuriyete.

 

Var olsun Cumhuriyet

Yaşasın Türk Milleti,

Bizler yaşatacağız

Şanlı Cumhuriyeti.

 

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

 

29 Ekim

 

Bizle başlar asalet

içimizde hürriyet

Vatanımız Türkiye

Yaşasın Cumhuriyet

Çünkü Atamız kurdu

Yoktan var etti yurdu

Düşmanları korkudan

Terk eyledi hududu

Cumhuriyet Atamızın

Kurduğu eseridir

layık olan yaşasın

Sonsuzluk güneşidir

Seyit Aybek

 

CUMHURİYET

 

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,


Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

 

Yaşasın Cumhuriyet

 

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

 

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

 

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

 

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,

Bize anaır vatan,

Yaşasın cumhuriyet...

 

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet.

 

Rakım Çalapala

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sözleri

 

- Bu güzel ülkeyi kuran ve bu güzel günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!

- Cumhuriyet'siz bir toplum yarınsız bir gündür.

- Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zafer ile kalbimize yazdık Cumhuriyeti… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!

- Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

- Benim nâçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

- Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

- İmkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

- Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. - Her kanaat bizce muhteremdir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

- Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkie lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı önümüzdeki hafta Cuma günü gerçekleşecek. Cumhuriyet Bayramı’nın milli bir bayram olması sebebiyle 29 Ekim günü pek işletme ve kurum iş yapmayacak. Bu günden bir önceki gün olan 28 Ekim Perşembe günü ise saat 13.00’e kadar normal çalışma saatleri işlemeye devam edecek.  2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun’un 1. maddesine göre Ulusal Bayram olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma gecesi saat 00.00’da sona erecek.


Son Güncelleme: 26.10.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
AtatürkşiirSözler29 Ekim Cumhuriyet BayramıTürkiye Cumhuriyeti
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