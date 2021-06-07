En uzun paragraf soruları çözme teknikleri

Soru çözmek sınavların kazanılmasında konuların öğrenilmesi kadar önemlidir. Her bölümün kendine göre zorluğu vardır. Türkçe bölümü de özellikle paragraflar konusunda öğrencilere gerek zaman gerekse doğru cevabı verme konusunda büyük problemler çıkarabiliyor. Birçok romandan alınan uzun paragraf soruları ise bu zorluğun zirve noktası olarak kabul edilebilir. Öğrenciler ise zaman düşmanı bu soruların çözüm yöntemlerini araştırıyor.

Paragraf sorularının doğru ve süratle çözülebilmesi için ilk olarak bol bol soru çözülmesi gerekiyor. Kitap okumak da soruların çözülmesinde başka bir yöntem olarak ön plana çıkıyor. Günde en az 15 ila 20 sayfa arasında kitap okunması yeterli olacaktır. Üniversite sınavlarının çıkmış soruları da bir yöntemdir. Çünkü son yıllarda yapılan bir araştırmaya göre her sene yapılan üniversite sınavlarında sorular birbirine benzemese de soru tiplerinin birbirine oldukça benziyor. Özellikle anlam bütünlüğünün ve paragrafın anlamının ne olduğu soruları her sene istisnasız çıkan sorulardan bazıları.