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Engelli bireyler için bireysel eğitim desteğinin bedeli belirlendi!

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Engelli bireyler için bireysel eğitim desteğinin bedeli belirlendi!
Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılında özel eğitime ihtiyaç duyan kişilere tahsis edilecek eğitim desteği miktarına ilişkin duyurusu Resmi Gazete’de yayına verildi. Engellilere destek eğitimleri için bütçeden ayrılan aylık 2 bin 421 liralık kısım 3 bin 147 liraya yükseltilirken, aylık 678 lira olan grup eğitimi bedeli de 881 liraya çıkarıldı.

Engelli vatandaşlar için devlet tarafından sağlanan bireysel eğitim desteği miktarı belirlendi. Özel pedagoji okulları ile özel pedagoji ve rehabilitasyon merkezlerindeki engellilere yönelik destekleyici eğitim için bütçeden ayrılan kısımda aylık 2 bin 421 lira olan bireysel eğitim ödeneği 3 bin 147 liraya yükseltildi. Ayrıca 678 lira olan grup eğitim bedeli ise alınan son kararla birlikte 881 liraya çıkarıldı.,

Engelli bireyler için bireysel eğitim desteğinin bedeli belirlendi

Maliye Bakanlığı'nın "2023 Yılında Özel Eğitime İhtiyaç Duyarlılara Yönelik Eğitim Desteği Miktarı Tebliğinde Değişiklik Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı ve 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna paralel olarak, özel okullar ile özel pedagoji ve rehabilitasyon merkezlerindeki engellilere yönelik destekleyici eğitim için bütçeden ayrılan kısım, KDV hariç 2 bin 421 liradan bireysel eğitime ayda 3 bin 147 liraya yükseldi.

Grup eğitimi için ise bütçeden ayda 881 lira ayrılacak.

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