Engelli bireyler için bireysel eğitim desteğinin bedeli belirlendi!

Engelli vatandaşlar için devlet tarafından sağlanan bireysel eğitim desteği miktarı belirlendi. Özel pedagoji okulları ile özel pedagoji ve rehabilitasyon merkezlerindeki engellilere yönelik destekleyici eğitim için bütçeden ayrılan kısımda aylık 2 bin 421 lira olan bireysel eğitim ödeneği 3 bin 147 liraya yükseltildi. Ayrıca 678 lira olan grup eğitim bedeli ise alınan son kararla birlikte 881 liraya çıkarıldı.,





Maliye Bakanlığı'nın "2023 Yılında Özel Eğitime İhtiyaç Duyarlılara Yönelik Eğitim Desteği Miktarı Tebliğinde Değişiklik Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı ve 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna paralel olarak, özel okullar ile özel pedagoji ve rehabilitasyon merkezlerindeki engellilere yönelik destekleyici eğitim için bütçeden ayrılan kısım, KDV hariç 2 bin 421 liradan bireysel eğitime ayda 3 bin 147 liraya yükseldi.

Grup eğitimi için ise bütçeden ayda 881 lira ayrılacak.