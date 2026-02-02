Erasmus+ ile 'Sürdürülebilir Köyler' Projesi Tamamlandı

Erasmus+ "Sürdürülebilir Köyler" Projesi Başarıyla Sona Erdi

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Erasmus+ Gençlik Değişimi Programı kapsamındaki "Kırsal Turizm ve İyi Tarım Uygulamalarının Ortak Noktası: Sürdürülebilir Köyler" başlıklı uluslararası proje başarıyla tamamlandı. Projeye ilişkin genel değerlendirme raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Proje Ortakları ve Katılımcılar

Proje, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edildi ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklendi. Türkiye, Hollanda, Polonya, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya'dan olmak üzere toplam 34 genç katılımcı Bayburt Üniversitesi'nde bir araya geldi.

Uygulama, Eğitim ve Saha Çalışmaları

Program süresince katılımcılara sürdürülebilir tarım, kırsal turizm ve yaşanabilir köyler konularında eğitimler, atölye çalışmaları ve saha uygulamaları sunuldu. Sürdürülebilir tarım kapsamında organik tarım ve hidroponik tarım atölyeleri düzenlenerek çevreye duyarlı üretim modelleri uygulamalı olarak deneyimlendi.

Kırsal turizmin yerel kalkınmadaki rolü, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Baksı Müzesi ziyaretleriyle incelendi; yerel değerlerin turizme ve toplumsal gelişime katkıları örneklerle ele alındı.

Bilimsel Bulgular ve Değerlendirme

Proje başında ve sonunda uygulanan bilimsel analizler, katılımcıların kırsal yaşama dair algılarında istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu değişimler olduğunu ortaya koydu. Özellikle köy yaşamının sosyal imkânları, yaşam kalitesi, internet erişimi ve sürdürülebilirlik potansiyeline dair algılar belirgin şekilde iyileşti.

Uluslararası karşılaştırmalı çalışmalar kapsamında farklı ülkelerdeki kırsal yapılar analiz edildi; çalışmanın sonuçları, sürdürülebilir köy anlayışının tek tip bir model değil, yerel koşullar, kültürel yapı ve toplumsal ihtiyaçlara göre şekillenmesi gerektiğini vurguladı. Proje sonunda gerçekleştirilen memnuniyet anketlerinde katılımcıların büyük çoğunluğunun projeden yüksek düzeyde memnun olduğu kaydedildi.

Rektörün Mesajı

Prof. Dr. Mutlu Türkmen, projenin gençlere kırsal yaşama sürdürülebilirlik temelli ve çok boyutlu bir bakış açısı kazandırdığını belirtti. Türkmen, üniversitenin yerel değerlerini uluslararası bir öğrenme ortamına taşımasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, projeye katkı sunan tüm paydaşlara ve genç katılımcılara teşekkür etti.

