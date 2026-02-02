Erasmus+ ile 'Sürdürülebilir Köyler' Projesi Tamamlandı

Bayburt Üniversitesi'nin yürüttüğü Erasmus+ "Sürdürülebilir Köyler" projesi 34 genç katılımcıyla tamamlandı; sürdürülebilir tarım ve kırsal turizm eğitimleri verildi.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 00:27
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 00:27
Erasmus+ ile 'Sürdürülebilir Köyler' Projesi Tamamlandı

Erasmus+ "Sürdürülebilir Köyler" Projesi Başarıyla Sona Erdi

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Erasmus+ Gençlik Değişimi Programı kapsamındaki "Kırsal Turizm ve İyi Tarım Uygulamalarının Ortak Noktası: Sürdürülebilir Köyler" başlıklı uluslararası proje başarıyla tamamlandı. Projeye ilişkin genel değerlendirme raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Proje Ortakları ve Katılımcılar

Proje, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edildi ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklendi. Türkiye, Hollanda, Polonya, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya'dan olmak üzere toplam 34 genç katılımcı Bayburt Üniversitesi'nde bir araya geldi.

Uygulama, Eğitim ve Saha Çalışmaları

Program süresince katılımcılara sürdürülebilir tarım, kırsal turizm ve yaşanabilir köyler konularında eğitimler, atölye çalışmaları ve saha uygulamaları sunuldu. Sürdürülebilir tarım kapsamında organik tarım ve hidroponik tarım atölyeleri düzenlenerek çevreye duyarlı üretim modelleri uygulamalı olarak deneyimlendi.

Kırsal turizmin yerel kalkınmadaki rolü, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Baksı Müzesi ziyaretleriyle incelendi; yerel değerlerin turizme ve toplumsal gelişime katkıları örneklerle ele alındı.

Bilimsel Bulgular ve Değerlendirme

Proje başında ve sonunda uygulanan bilimsel analizler, katılımcıların kırsal yaşama dair algılarında istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu değişimler olduğunu ortaya koydu. Özellikle köy yaşamının sosyal imkânları, yaşam kalitesi, internet erişimi ve sürdürülebilirlik potansiyeline dair algılar belirgin şekilde iyileşti.

Uluslararası karşılaştırmalı çalışmalar kapsamında farklı ülkelerdeki kırsal yapılar analiz edildi; çalışmanın sonuçları, sürdürülebilir köy anlayışının tek tip bir model değil, yerel koşullar, kültürel yapı ve toplumsal ihtiyaçlara göre şekillenmesi gerektiğini vurguladı. Proje sonunda gerçekleştirilen memnuniyet anketlerinde katılımcıların büyük çoğunluğunun projeden yüksek düzeyde memnun olduğu kaydedildi.

Rektörün Mesajı

Prof. Dr. Mutlu Türkmen, projenin gençlere kırsal yaşama sürdürülebilirlik temelli ve çok boyutlu bir bakış açısı kazandırdığını belirtti. Türkmen, üniversitenin yerel değerlerini uluslararası bir öğrenme ortamına taşımasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, projeye katkı sunan tüm paydaşlara ve genç katılımcılara teşekkür etti.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUTLU TÜRKMEN’İN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ, ERASMUS+...

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUTLU TÜRKMEN’İN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ, ERASMUS+ GENÇLİK DEĞİŞİMİ PROGRAMI KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN "KIRSAL TURİZM VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ ORTAK NOKTASI: SÜRDÜRÜLEBİLİR KÖYLER" BAŞLIKLI ULUSLARARASI PROJE BAŞARIYLA TAMAMLANDI. PROJEYE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU DA KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUTLU TÜRKMEN’İN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ, ERASMUS+...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erasmus+ ile 'Sürdürülebilir Köyler' Projesi Tamamlandı
2
Sömestir Dönüşü Uyarısı: Öğrenciler Ders Ritimlerini Nasıl Yeniden Kazanacak?
3
Ege Üniversitesi 2026 QS Dünya Sıralamasında Avrupa İlk 500'de
4
MSKÜ BİO Atölyesi: Çocuklarda Dijital Bağımlılığı Anlamak ve Yönetmek
5
ÇEDES Projesi: Atatürk Ortaokulu Öğrencileri Emirdağ Diyanet Gençlik Merkezi'nde
6
Bayburt Üniversitesi Endonezya’da Uluslararasılaşma Ağını Güçlendirdi
7
Bozüyük'te Genç Başarılar: Kaymakam Adem Öztürk Öğrencileri Kabul Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları