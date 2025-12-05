Erzincan'da "Biz Bir Aileyiz" Buluşması — Vali Hamza Aydoğdu Gençlerle

Erzincan'da "Biz Bir Aileyiz" buluşması

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ile birlikte "Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında lise öğrencileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Aydoğdu'dan gençlere güven ve öğüt

Programda konuşan Vali Aydoğdu, Erzincan'da büyük bir aile olduklarını vurgulayarak gençlere olan güvenini dile getirdi. "Siz gençlerimizle aynı sofranın etrafında bulunmak mutlulukların en büyüğü. Sizler bizlerin ve ülkemizin geleceğisiniz. Sizlerle aynı hizada durmaya, omuz omuza yürümeye ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Konuşmasının devamında çağın gerekliliklerine dikkat çeken Vali Aydoğdu, gençlerin hem kendi medeniyet değerlerine sağlam şekilde bağlı kalmaları hem de dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti. "Teknolojiyi en iyi şekilde kullanın, dünyayı takip edin ancak özünüzü, ailenizi, dilinizi ve tarihinizi daima kalbinizde saklayın."

Programın kapanışı

Programın sonunda Vali Aydoğdu, katılımlarından dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek gençlere kitap hediye etti.

