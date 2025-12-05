Erzincan'da "Biz Bir Aileyiz" Buluşması — Vali Hamza Aydoğdu Gençlerle

Erzincan'da düzenlenen "Biz Bir Aileyiz" programında Vali Hamza Aydoğdu, lise öğrencileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek gençlere güven ve yol gösterici mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 19:09
Erzincan'da "Biz Bir Aileyiz" Buluşması — Vali Hamza Aydoğdu Gençlerle

Erzincan'da "Biz Bir Aileyiz" buluşması

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ile birlikte "Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında lise öğrencileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Aydoğdu'dan gençlere güven ve öğüt

Programda konuşan Vali Aydoğdu, Erzincan'da büyük bir aile olduklarını vurgulayarak gençlere olan güvenini dile getirdi. "Siz gençlerimizle aynı sofranın etrafında bulunmak mutlulukların en büyüğü. Sizler bizlerin ve ülkemizin geleceğisiniz. Sizlerle aynı hizada durmaya, omuz omuza yürümeye ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Konuşmasının devamında çağın gerekliliklerine dikkat çeken Vali Aydoğdu, gençlerin hem kendi medeniyet değerlerine sağlam şekilde bağlı kalmaları hem de dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti. "Teknolojiyi en iyi şekilde kullanın, dünyayı takip edin ancak özünüzü, ailenizi, dilinizi ve tarihinizi daima kalbinizde saklayın."

Programın kapanışı

Programın sonunda Vali Aydoğdu, katılımlarından dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek gençlere kitap hediye etti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, VALİ YARDIMCISI MEHMET EMRE CANPOLAT, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ HACI...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, VALİ YARDIMCISI MEHMET EMRE CANPOLAT, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ HACI ÖMER KARTAL VE İL MÜFTÜSÜ İSMAİL FAKİRULLAHOĞLU İLE BİRLİKTE "BİZ BİR AİLEYİZ" PROJESİ KAPSAMINDA LİSE ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, VALİ YARDIMCISI MEHMET EMRE CANPOLAT, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ HACI...

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da "Biz Bir Aileyiz" Buluşması — Vali Hamza Aydoğdu Gençlerle
2
Erzincan'da Kadın Girişimcilere Sertifika Programı Tamamlandı
3
OMÜ’den UyumFest’25 Derece Alan Öğrencilere Özel Gezi
4
Çatak'ta Okul Yemekhanelerinde Kapsamlı Hijyen ve Gıda Güvenliği Denetimi
5
Erciyes Üniversitesi puanını 58.72’ye yükseltti — Araştırma Üniversiteleri 2024 sonuçları
6
KBÜ Rektörü Kırışık’tan Kamil Güleç Kütüphanesi’ne 600 Kitap Bağışı
7
Patnos İyilik Elçileri Özel Çocukların Yüzünü Güldürdü

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi