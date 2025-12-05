Erzincan'da Kadın Girişimcilere Sertifika Programı Tamamlandı

Erzincan'da kadın girişimcilere yönelik sertifika programı tamamlandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ücretsiz girişimcilik eğitimi başarıyla sona erdi. Program, 18-35 yaş arası kendi işini kurmak isteyen veya iş arayan kadınlara yönelik gerçekleştirildi.

Program detayları

Eğitimler, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı ve girişimcilik potansiyelini geliştirmeyi hedefleyerek 1-5 Aralık 2025 tarihleri arasında yapıldı. Katılımcılara iş kurma süreçleri, proje hazırlama, finansal okuryazarlık ve kişisel gelişim gibi konularda kapsamlı içerikler sunuldu. Eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Sertifika töreni ve katılımcılar

Toplam 20 kadın kursiyerin yer aldığı program, düzenlenen sertifika töreniyle noktalandı. Tören, Erzincan İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde yapıldı. Sertifikalar; Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Oran ve KUDAKA Erzincan İl Temsilcisi Lokman Altınbilek tarafından kursiyerlere takdim edildi.

Yetkililer, programın kadın girişimcilerin yol haritasına katkı sağlayacağını belirterek katılımcılara başarı ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

