Erzincan'da Kadın Girişimcilere Sertifika Programı Tamamlandı

KUDAKA, İŞKUR ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi iş birliğiyle 1-5 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen ücretsiz girişimcilik eğitimi 20 kadın kursiyerin sertifikasıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 19:02
Erzincan'da Kadın Girişimcilere Sertifika Programı Tamamlandı

Erzincan'da kadın girişimcilere yönelik sertifika programı tamamlandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ücretsiz girişimcilik eğitimi başarıyla sona erdi. Program, 18-35 yaş arası kendi işini kurmak isteyen veya iş arayan kadınlara yönelik gerçekleştirildi.

Program detayları

Eğitimler, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı ve girişimcilik potansiyelini geliştirmeyi hedefleyerek 1-5 Aralık 2025 tarihleri arasında yapıldı. Katılımcılara iş kurma süreçleri, proje hazırlama, finansal okuryazarlık ve kişisel gelişim gibi konularda kapsamlı içerikler sunuldu. Eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Sertifika töreni ve katılımcılar

Toplam 20 kadın kursiyerin yer aldığı program, düzenlenen sertifika töreniyle noktalandı. Tören, Erzincan İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde yapıldı. Sertifikalar; Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Oran ve KUDAKA Erzincan İl Temsilcisi Lokman Altınbilek tarafından kursiyerlere takdim edildi.

Yetkililer, programın kadın girişimcilerin yol haritasına katkı sağlayacağını belirterek katılımcılara başarı ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

ERZİNCAN'DA KADIN GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK SERTİFİKA PROGRAMI TAMAMLANDI

ERZİNCAN'DA KADIN GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK SERTİFİKA PROGRAMI TAMAMLANDI

ERZİNCAN'DA KADIN GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK SERTİFİKA PROGRAMI TAMAMLANDI

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da "Biz Bir Aileyiz" Buluşması — Vali Hamza Aydoğdu Gençlerle
2
Erzincan'da Kadın Girişimcilere Sertifika Programı Tamamlandı
3
OMÜ’den UyumFest’25 Derece Alan Öğrencilere Özel Gezi
4
Çatak'ta Okul Yemekhanelerinde Kapsamlı Hijyen ve Gıda Güvenliği Denetimi
5
Erciyes Üniversitesi puanını 58.72’ye yükseltti — Araştırma Üniversiteleri 2024 sonuçları
6
KBÜ Rektörü Kırışık’tan Kamil Güleç Kütüphanesi’ne 600 Kitap Bağışı
7
Patnos İyilik Elçileri Özel Çocukların Yüzünü Güldürdü

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi