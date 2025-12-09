Eskişehir'de 1896'dan Beri Eğitim Veren Cumhuriyet İlkokulu'na Ziyaret

Eskişehir'in Tarihi Cumhuriyet İlkokulu'nda İnceleme

Ziyaret ve değerlendirme

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, 1896 yılında eğitime başlayan ve şehrin en eski eğitim kurumlarından biri olan Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti.

İl Müdürü Aydın, okulda sınıfları gezerek öğrencilerin derslerine misafir oldu. Ziyarette öğrencilerle sohbet ederek onların sorularını yanıtladı ve eğitimle ilgili düşünce ile hedeflerini dinledi.

Ayrıca öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Aydın, okulun genel durumu ve eğitim süreçlerine ilişkin gözlemlerde bulundu. Ziyaret sırasında öğretmenlerin özverili çalışmaları için teşekkür etti ve eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

