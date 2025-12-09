DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,58 0,02%
ALTIN
5.754,62 -0,26%
BITCOIN
3.851.295,07 0,26%

Eskişehir'de 1896'dan Beri Eğitim Veren Cumhuriyet İlkokulu'na Ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, 1896'dan beri eğitim veren Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:00
Eskişehir'de 1896'dan Beri Eğitim Veren Cumhuriyet İlkokulu'na Ziyaret

Eskişehir'in Tarihi Cumhuriyet İlkokulu'nda İnceleme

Ziyaret ve değerlendirme

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, 1896 yılında eğitime başlayan ve şehrin en eski eğitim kurumlarından biri olan Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti.

İl Müdürü Aydın, okulda sınıfları gezerek öğrencilerin derslerine misafir oldu. Ziyarette öğrencilerle sohbet ederek onların sorularını yanıtladı ve eğitimle ilgili düşünce ile hedeflerini dinledi.

Ayrıca öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Aydın, okulun genel durumu ve eğitim süreçlerine ilişkin gözlemlerde bulundu. Ziyaret sırasında öğretmenlerin özverili çalışmaları için teşekkür etti ve eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN, 1896 YILINDA EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLAYAN VE ŞEHRİN EN...

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN, 1896 YILINDA EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLAYAN VE ŞEHRİN EN ESKİ EĞİTİM KURUMLARINDAN BİRİ OLAN CUMHURİYET İLKOKULU'NU ZİYARET ETTİ.

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN, 1896 YILINDA EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLAYAN VE ŞEHRİN EN...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 1896'dan Beri Eğitim Veren Cumhuriyet İlkokulu'na Ziyaret
2
Japonya eğitim sistemi: Dünyanın en başarılı sistemine neden sahip? Örnek alınması gerekilen 10 özellik
3
Hisarcık AİHL'de 'Kendin Al, Kendin Öde' Dürüstlük Marketi Açıldı
4
Anadolu Üniversitesi'nde "Doğada ve Sanatta Taklit" Semineri
5
Düzce'de 14. Bölge UMKE Tatbikatı: 75 Gönüllü Beceri Geliştirdi
6
Haliliye Belediyesi’nden Kadınlara Eğitim ve Hobi Desteği
7
Ümraniye'de 6 Yıldır Süren Ahşap Baskı Kursu Yoğun İlgi Görüyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi