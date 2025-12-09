DOLAR
Fakirullahoğlu’ndan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İHL’de Konferans

Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İHL’de değerler eğitimi, birlik ve dijital bilinç konularında konferans verdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 19:00
Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere yönelik bir konferans verdi.

Programa okul müdürü Behlül Beksar, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın gündemi

Konferansta değerler eğitimi, millî birlik ve beraberlik, gençliğin kişisel gelişimi ve dijital çağda bilinçli birey olma konuları ele alındı. Öğrenciler, Müftü Fakirullahoğlu’nun konuşmasını ilgiyle dinledi.

Program sonu etkinliği

Program sonunda öğrencilere kısa bir bilgi yarışması yapıldı. Soruyu doğru yanıtlayan öğrenciye İl Müftülüğü tarafından akıllı saat hediye edildi.

