Fakirullahoğlu’ndan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İHL’de Konferans
Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere yönelik bir konferans verdi.
Programa okul müdürü Behlül Beksar, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Konferansın gündemi
Konferansta değerler eğitimi, millî birlik ve beraberlik, gençliğin kişisel gelişimi ve dijital çağda bilinçli birey olma konuları ele alındı. Öğrenciler, Müftü Fakirullahoğlu’nun konuşmasını ilgiyle dinledi.
Program sonu etkinliği
Program sonunda öğrencilere kısa bir bilgi yarışması yapıldı. Soruyu doğru yanıtlayan öğrenciye İl Müftülüğü tarafından akıllı saat hediye edildi.
