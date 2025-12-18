DOLAR
Gaziantep'te Mobil Basın Evi Öğrencilerle Buluştu: Support to Media Freedom Eğitimi

Gazeteciler Cemiyeti'nin Mobil Basın Evi eğitimi 17-18 Aralık'ta Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde öğrencilere video haber ve canlı yayın eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:34
Gaziantep'te Mobil Basın Evi Öğrencilerle Buluştu: Support to Media Freedom Eğitimi

Mobil Basın Evi Gaziantep'te öğrencilerle buluştu

Gazeteciler Cemiyeti, Support to Media Freedom projesi kapsamında düzenlenen kapasite geliştirme eğitiminin ikincisini Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirdi. Programda öğrencilere Mobil Basın Evi'nin teknik imkanları tanıtıldı; video haber ve canlı yayın süreçlerine dair uygulamalı eğitim verildi.

Program ve amaç

Avrupa Birliği’nin finansmanıyla Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen Support to Media Freedom - Strong Solidarity, Strong Media Projesi kapsamında tasarlanan Mobil Basın Evi Kapasite Geliştirme Eğitimi, 17 Aralık - 18 Aralık tarihlerinde Gaziantep’te düzenlendi. Eğitim; olası afet, savaş ve acil durumlarda kullanılmak üzere mobil haber üretim araçlarının nasıl işlediğini göstermeyi hedefledi.

Eğitimin içeriği

Öğrenciler, Mobil Basın Evi’ni ziyaret ederek aracın teknik altyapısı ve olanakları hakkında kapsamlı bilgi aldı. Programda, gazetecilerin ihtiyaç duyduğu ekipmanların kullanımı, video haber üretimi ve canlı yayın süreçleri üzerine uygulamalı oturumlar yapıldı.

Yetkililer ne dedi?

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt etkinlikle ilgili olarak, "Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Birliği ile birlikte yapmış olduğu mobil basın evi projesini Gaziantep’te gerçekleştiren dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün o kapsamda Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştuk. Üstadlarımızın dediği gibi kamera nasıl kullanılır, soru nasıl sorulur, haber nasıl yazılır kısmında bildikleri ama eksik gördükleri bir şeyler varsa öğrenmeleri için bir fırsat sunduk. Ben sevgili meslektaşlarımı, ustalarımıza bu konuda Gaziantep’e geldikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ali Oruç ise, "Cemiyetimizin Avrupa Birliği 9. Köy projesi kapsamında bölgelerde hem yerel medyayla, meslektaşlarımızla buluşup durum değerlendirmesi yapıyoruz. Hem de gittiğimiz yerlerde iletişim fakültesi varsa oradaki öğrencilere mobil basın evi aracımızda eğitim veriyoruz. Kameramanlık, yönetmenlik ve muhabirlik eğitimi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Zeynel Lüle söz konusu eğitimlerin amacını şöyle açıkladı: "Gazetecilikle ilgili tecrübelerimizi paylaşmak amacıyla bu üniversitelere gidiyoruz, öğrencilerle buluşuyoruz. Nasıl gazetecilik yapılır, nasıl soru sorulur, nasıl röportaj yapılır, nasıl kameraya çekilir, bu bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Biz öğrencilerle buluşmaktan mutluyuz."

Mobil Basın Evi'nin teknik özellikleri

Yıldıray Aslan mobil basın evi hakkında bilgi vererek, "Depremden sonra mobil basın evini oluşturmaya karar verdik. Mobil basın evinin içinde hem enerji imkanlarımız var, hem internet imkanlarımız var, hem de uyduya, direkt uyduya çıkışımız var. Bu bölgelerde görev yapan, yani afet bölgelerinde görev yapan basın mensuplarının, serbest gazetecilerin her türlü kullanımına açık. Türkiye’nin hemen hemen birçok yerinde üniversite öğrencileriyle bir araya geliyoruz. Üniversite öğrencileriyle bir araya gelmemizdeki sebep, öğrencilerin öğrenim hayatı süresince basın mesleğine hazırlanmasını ve bu basın mesleğini icra ederken kullandığı araçları tanımasını, dokunmasını, kullanım alışkanlığı kazanmasını sağlamak" dedi.

Etkinlik, medya eğitimi ve pratik uygulamaları bir araya getirerek öğrencilerin sahada kullanabilecekleri becerileri geliştirmeyi amaçladı ve Mobil Basın Evi'nin acil durumlarda sağladığı teknik destekler özellikle vurgulandı.

