Haliliye Belediyesi’nden Kadınlara Eğitim ve Hobi Desteği

Haliliye Belediyesi millet evlerindeki eğitim ve hobi kurslarıyla kadınlara mesleki beceri ve gelir desteği sağlıyor; kayıtlar 444 22 63 numarasından alınıyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:22
Millet evlerinde mesleki eğitim ve üretime teşvik

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen kurslar, kadınlara mesleki eğitimten kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede imkan sağlıyor. Belediye, ilçe genelinde kadınların üretime katılımını teşvik ederek aile bütçelerine katkı sunuyor.

Sırrın Millet Evi’nde, Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle verilen dikiş-nakış ve kuaförlük kursları yoğun ilgi görüyor. Katılımcılar, hem hobi hem de mesleki gelişim amaçlı aldıkları eğitimlerden memnun olduklarını belirterek, sağlanan imkanlar için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolata teşekkür etti.

Eğitim ve hobi kursları; Sırrının yanı sıra Kısas, Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Şehitlik millet evleri ile İpekyol ve Osmangazi Hanımlar Konağında da devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kurs kayıtlarının sürdüğünü belirterek başvuru yapmak isteyenlerin 444 22 63 numaralı iletişim merkezinden detaylı bilgi alabileceklerini veya ilgili merkezlere şahsen müracaat edebileceklerini duyurdu.

