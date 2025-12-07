Hasan Hastürer: "Yüz bin kere doğsam yine gazeteci olurum" — Yakın Doğu Üniversitesi'nde Köşe Yazarlığı

Deneyimli gazeteci ve köşe yazarı Hasan Hastürer, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin düzenlediği "Hayatla Harmanlanmış Köşe Yazarlığı" başlıklı seminere katılarak genç iletişimcilerle buluştu. İletişim Fakültesi Turuncu Salonda gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler ve akademisyenlerin yoğun ilgisini çekti.

Seminerde ele alınan başlıklar

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik'in üstlendiği etkinlikte, köşe yazarlığının topluma dokunan yönleri, gazetecilikte etik sorumluluklar ve yazının okuyucu ile kurduğu bağ tartışıldı. Soru-cevap bölümünde öğrenciler mesleğe ilişkin sorularını Hastürer'e yöneltti.

Hastürer, köşe yazarlığının yalnızca bilgi aktarmak olmadığını; okurla düşünsel ve duygusal bağ kurmak olduğunu vurguladı ve "Yazı insanı çoğaltan bir güçtür." diyerek yazının etkisini özetledi. Genç iletişimcilere eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri gerektiğini; güvenilirlik ve cesaretin gazeteciliğin temel unsurları olduğunu öğütledi.

Gençlere net uyarılar ve mesleki tavsiyeler

Gazeteci üzerinden güç gösterisi yapmaya çalışan siyasetçilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Hastürer, "Haberde tarafsız, yorumda özgür olun ve bunu hissettirin. Cesur ama terbiyeli olun, saygınlığınızı koruyun. Sizinle aynı görüşte olmayanlar bile size saygı duymalı" dedi. Eleştirel bakışın önemine değinerek, "Analitik bakın, analitik düşünün, sorgulayın" çağrısında bulundu ve iyi bir ekibin önemini vurguladı.

Konuşmasının sonunda mesleğe duyduğu bağlılığı şu sözlerle ifade etti: "Yüz bin kere dünyaya gelsem yine gazeteci olurdum. Asla pişman olmadım."

İletişim, kişisel üslup ve teknolojiye uyum

Hastürer, iletişimin temelinin hayat olduğunu vurgulayarak "İletişimin zemini hayattır." dedi ve herkesin parmak izi gibi benzersiz bir üsluba sahip olması gerektiğini belirtti. Küçük bir adada büyümenin sorumluluk bilincini artırdığını ifade ederek, "Bu coğrafyada doğup büyümek, topluma karşı sorumluluğunuzu daha da çoğaltıyor" sözlerini paylaştı.

Geçmişten bugüne yazma tekniklerindeki dönüşümü anlattı; daktilodan elektrikli daktiloya, oradan bilgisayara ve internete uzanan süreci aktararak teknolojinin sunduğu fırsatlara uyum sağlamanın önemine dikkat çekti. Genç gazetecilere, "Ne iş yaparsanız yapın, mutlaka kendi imzanızı katın." diyerek, okurun yazının sahibini hissedebilmesinin önemini vurguladı.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı sürpriz pasta ile son buldu ve Hastürer sahnede doğum gününü kutladı.

HASAN HASTÜRER: "YÜZ BİN KERE DOĞSAM YİNE GAZETECİ OLURUM."